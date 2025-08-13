Българин вдигна изтребители за полет на Ryanair от София за Лондон

btvnovinite.bg Самолетът на Ryanair не е бил пуснат в чешкото въздушно пространство и е ескортиран от германски изтребители

Германия вдигна във въздуха изтребители, за да ескортират самолет на Ryanair по линията София-Лондон заради злоумишлено обаждане на българин на тел.112. Това става ясно от отговор на вицепремиера и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов след запитване на БТА.

В понеделник е получен сигнал на телефон 112 от гражданин, който е заявил, че на борда на самолет Boeing 737 на авиокомпания Ryanair, изпълняващ полет FR-9962 от София до лондонското летище „Станстед“ със 174 души на борда, има палестинец, който възнамерява да извърши „лоши неща“.

„Уведомени са незабавно Координационният център на летище „Васил Левски“ – София и Ръководството на въздушното движение. Към този момент самолетът вече е бил във въздушното пространство на Сърбия, над района на Нови Сад. Информиран е началникът на смяна в РВД – Сърбия“, пише в отговора.

Установено е, че лицето, подало сигнала, е български гражданин от Пловдив. „На борда на полета, посочен от него, пътуват бившата му съпруга и двете му дъщери. При проверка от Гранична полиция е установено, че на борда на самолета няма пакистански или палестински граждани“, съобщава министър Караджов.

„Кризисният щаб незабавно е уведомил авиокомпанията и летище „Станстед“ – Лондон, както и партньорските служби. Командирът на полета и авиокомпанията са взели решение да не извършват извънредно кацане, а да продължат полета до Лондон. По решение на Кризисния щаб на летище „Васил Левски“ – София са въведени допълнителни мерки за сигурност. Самолетът не е бил приет във въздушното пространство на Чехия, заради което своевременно е пренасочен по коридор над Германия, където е придружен от изтребители на германските Военновъздушни сили“, допълва министърът на транспорта и съобщенията.

У нас подателят на сигнала – 36-годишен мъж, е задържан, по случая е образувано досъдебно производство, като го грозят до 2 години затвор. От Министерството на транспорта съобщиха, че след решение на Кризисния щаб на летище “Васил Левски” – София са въведени допълнителни мерки за сигурност.