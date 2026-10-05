Борис Бонев се лансира за кандидат-кмет на София

"Да, в мен софиянци могат да виждат потенциален кандидат за кмет на София след година".

Това заяви пред БНР лидерът на "Спаси София" Борис Бонев, който в петък бе преизбран начело на партията. Той дори изтъкна, че кампанията на неговата партия за 2027 г. е започнала още на следващия ден след местните избори през ноември 2023 г.

"Така трябва да работят партиите, всеки ден е кампания. Може да ме виждат като потенциален кандидат за кмет на столицата след година, но тепърва ще се дискутира и ще заложим на подготвени хора са автентични каузи", каза Бонев.

Той твърди, че влизането в коалиция с ПП и ДБ през 2023 г. е било грешка, макар "към онзи момент да не беше грешка". Тогава желанието е било "да прекратим 20-годишния модел на ГЕРБ и го направихме - ГЕРБ не отидоха на балотаж."

Последвал отказ от ПП и ДБ да изпълняват общата програма. "И когато си партия, като "Спаси София" - ориентирана към резултатите, а не идеология - при липсата на резултати, беше логично да последва раздялата - допълни Бонев. - Но и след това останахме конструктивни и, независимо от нескопосаните пиар опити да се саботира СОС, "Спаси София" всичко полезно за града го е подкрепила. Ние не сме саботирали София".

Бонев каза, че е отворен за сътрудничество "с партии, които са готови да работят за София" и изрази съмнение, че би могло да "Спаси София" да влезе в нова коалиция с ПП-ДБ за местните избори догодина.

"Ще имаме предложения за кметове и извън София. Има няколко града още в държавата, в които може да издигнем кандидати. Не е въпросът като партия да имаме местни организации, а дали консистентно защитаваме идеите си и ще се намерят ли съмишленици, и ще бъдат припознати в други градове", допълни той.

Борис Бонев отново критикува кмета Васил Терзиев: "Всичко, което му е важно на него, е прието от СОС. Дружествата са на отговорност на СОС. Той да си гледа общинските предприятия, които са на негово подчинение - шефа на завода боклук напусна, в екоравновесие напускат, сменени са ръководителите на "Паркове и градини", непрекъснато се сменят ръководства, а това са ключови за града структури. Градът е в застой и мръсен. За мен е важно какво бихме могли като партия да свършим за оставащата година. Не съм доволен от резултатите ни. Давам си сметка за възможностите, много неща не стават лесно и бързо, но ние като екип няма да спрем да опитваме."