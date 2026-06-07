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Борис Бонев призова за операция "Скъпи коли" в 6 столични квартала

Той съветва вътрешния министър Демерджиев да "барикадира" за 1 г. три луксозни квартала и три с предимно ромско население

07 Юни 2026
Борис Бонев
БГНЕС
Борис Бонев

Лидерът на "Спаси София" и общински съветник Борис Бонев се обяви за едногодишна операция "Скъпи коли" в 6 столични квартала. Той направи това в интервю по БНТ като коментар за трагедията на "Челопешко шосе", довела до 4 жертви и много ранени. Трима от пострадалите при тежката катастрофа  в петък вечерта остават в тежко състояние. Общо 8 души се лекуват в няколко столични болници. 

Катастрофата стана след гонка между две коли и удар в чакащ да завие автобус. От снимки и информации в медиите става дума за лица, които са разполагали с изключително скъпи коли без да могат да докажат какъвто и да е доход. Притежават шофьорски книжки от Чехия, където нямало изискване за образование. 

Бонев обяви в неделя, че МВР трябва да проверява хората със скъпите автомобили и направи предложение към вътрешния министър - Иван Демерджиев. „За следващата една година едни шест квартала на София да бъдат напълно барикадирани и всеки със скъп автомобил да бъде проверяван. Смятам, че това са шестте квартала, които ако бъдат профилактирани, няма да имат тези проблеми. И те са Симеоново, Драгалевци, Бояна, „Факултета“, „Филиповци“ и „Христо Ботев“. Защото така излиза, че 90% от онези, които се имат за самозабравили се мутри, онези, които ни газят по улиците, онези, които искат да слизат да те бият, ако нещо си ги погледнал накриво, живеят в някои от тези 6 квартала.“, твърди той

Бонев изказа съболезнования към близките на загиналите при тежката катастрофа в София и коментира причините за пътните гонки и ролята на институциите. Той заяви, че проблемът е добре известен и не е свързан с липса на информация за нарушителите: „Камери има колкото искате. Местата за гонки се знаят, винаги се знаят или всички ги знаят. Има ги във форуми, те си се хвалят сами“, посочи той.

По думите му част от извършителите са добре познати на системата и не са достатъчно контролирани. „Всички тези хора са известни. Те карат скъпи коли, много често са сътрудници или информатори на полицията, занимават се с престъпления, занимават се с наркотици и каквото още се сетите“, каза Бонев.

Той допълни, че според него е необходима по-строга намеса от страна на МВР: „Ако МВР не се задейства, не ги дисциплинира, не ги профилактира по всякакви възможни начини, тези трагедии ще продължат“, заяви лидерът на „Спаси София“.

По отношение на ролята на общината Бонев подчерта, че тя трябва да осигурява инфраструктура и видеонаблюдение, но не може да замести полицията. Той допълни, че основният проблем остава липсата на активен контрол. „Единственото, което може да бъде направено, е полицията да си върши работата. Не да се крият по храстите с триногите камери, а наистина да са на място там, където се провеждат гонките.“

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Борис Бонев, скъпи коли

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