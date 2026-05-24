Автомобил с нелегални мигранти катастрофира след гонка с полицията

МВР След гонката автомобилът е паднал край входа на подлез в Бургас

Автомобил с мигранти катастрофира рано тази сутрин пред подлеза между бургаските комплекси „Зорница“ и „Изгрев“. Инцидентът е станал около 04:45 часа на ул. „Струга“ в посока УМБАЛ-Бургас.

Служители на сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР-Бургас подали сигнал за спиране на автомобил със софийска регистрация, но водачът не се подчинил и продължил с висока скорост към булевард „Никола Петков“. Минути по-късно колата излязла от пътната лента и паднала край входа на подлеза от страната на блок 21 в комплекс „Зорница“.

След катастрофата шофьорът избягал от мястото, като изоставил в автомобила трима мъже, които казали, че са граждани на Мароко.

Тримата са откарани за преглед в болницата, а полицията продължава действията по установяване и задържане на водача.