Асен Василев ще отговаря лично за фалита на бившата си фирма “СТВ Консълтинг”. Върховният касационен съд взе окончателно решение по започната процедура по несъстоятелност на дружеството, като определи като начална дата на несъстоятелността 31.12.2020 г. Към този момент едноличен собственик на “СТВ Консълтинг” е Асен Василев.

Това става ясно от пост в социалните мрежи на bird.bg. Проверка на “Сега” потвърди, че има окончателно решение по делото.

Както “Сега” писа, залогът с началната дата на несъстоятелност е ключов. Асен Василев е бил едноличен собственик на “СТВ Консълтинг” до 7 май, 2021 г., когато е прехвърлил дела си на Марио Сотиров. На първа инстанция Софийски градски съд реши, че фирмата реално е била изпаднала в неплатежоспособност на 31.12.2020 г., но Апелативният съд промени началната дата на 31.12.2023 г. Сега Върховният касационен съд взема окончателно решение, като потвърждава първоначалната дата - края на 2020 г.

Към този период в качеството си на едноличен собственик Асен Василев вече е бил поел задължение към Себастиан Бретшнайдер по сключен договор за заем. Договорът е сключен през февруари, 2019 г., като през ноември, 2020 г. е анексиран и увеличен със сума от 477 025 долара. По този договор Бретшнайдер претендира за невърнати главници и лихви в размер на 3 181 600 долара.

Както “Сега” писа, на първа инстанция съдът установи нередности при осчетоводяването на заема. Той е бил отразен счетоводно едва през 2023 г. В същото време според назначените експертизи заемът е имал статут на дългосрочен заем още през 2020 г. През 2021 г. задължението е станало краткосрочно, а към края на 2023 г. - текущо.

Върховният касационен съд е приел тези аргументи, като счита за недоказано последващото решение на апелативен съд да определи по-късна начална дата за неплатежоспособността. ВКС изтъква, че подобрението във финансовото състояние на дружеството през 2022 г. е временно и това е следвало да бъде отчетено. Още към края на 2020 г. дружеството е било декапитализирано, с трайно влошена ликвидност, без устойчиви приходи, а дейността му се е поддържала чрез заеми, става ясно от мотивите на ВКС. Дружеството не е разполагало с бързоликвидни активи, които да могат да удовлетворят кредиторите.

Не е ясно точно какви последствия ще има по течащата процедура по несъстоятелност и определянето на начална дата, към която Василев лично е отговарял за дружеството. По заема с Бретшнайдер е учредена имуществена ипотека върху бившата сграда, ползвана от ПП, на улица “Чаталджа”, но сградата бе продадена без да се удовлетвори кредиторът.

Ето пълното решение на ВКС.