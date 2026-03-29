"Алфа Рисърч" отчита лека мобилизация в началото на кампанията

Към момента пет са сигурните формации в следващия парламент и една е на чертата, съобщи Боряна Димитрова от "Алфа Рисърч", която представи данните от представително за пълнолетното население на страната проучване, финансирано от Българското национално радио (БНР). Не се очертава нито една от формациите да има мнозинство, каза тя в предаването "Неделя 150" на БНР.

От данните на социолозите става видно, че ако изборите са днес, от твърдо решилите да гласуват, 30,8 на сто биха подкрепили листата на "Прогресивна България".

На второ място се нарежда ГЕРБ-СДС, за тях гласа биха си дали 21,2 на сто от българите.

Коалицията ПП-ДБ е трета и събира подкрепата на 11,1% от изявилите желание да гласуват.

Четвърти се нарежда ДПС с 9,8 на сто декларирана подкрепа сред избирателите.

Пети са от "Възраждане" - 6,9% възнамеряват да дадат гласа си за тях.

За момента под чертата остават: "БСП-Обединена левица" - 3,9%, МЕЧ с 3 на сто, Коалиция "Сияние" - 2,8% подкрепа, Величие с 2,7%, Синя България с 1,6 на сто, ИТН - 1,4%, АПС - 1,2 на сто. Други партии и коалиции събират подкрепата на 3,6% от българите.

Повече от половината попитани (55,8%) възнамеряват да отидат до урните/машините за гласуване, за да дадат своя вот. 29,5 на сто от българите са категорични, че няма да упражнят конституционното си право на глас и няма да участват във вота, а 14,7% се колебаят.

Боряна Димитрова посочи, че около 3 – 3,1 млн. души към този момент възнамеряват да гласуват, като е възможно да има движение и в оставащите няколко седмици, но в първата седмица от кампанията няма рязка мобилизация.

Коалицията около Румен Радев - "Прогресивна България", показва лека мобилизация в първата седмица от кампанията, вероятно защото започнаха проявите на Радев и на самата коалиция, коментира още тя. ГЕРБ-СДС затвърждава позицията си, но виждаме разлика между 8 и 9 на сто между първия и втория, допълни Димитрова. По думите ѝ 11,1 % подкрепа за ПП-ДБ не е онова ниво на мобилизация, което формацията е била постигнала по време на протестите. Тя коментира, че при "БСП-Обединена левица" има интересен развой и "лекичко, стъпка по стъпка пълзи нагоре".

Проучването на "Алфа Рисърч", финансирано от БНР, е проведено сред 1000 души в периода 19 - 26 март 2026 г., като е използвана стратифицирана двустепенна извадка с квота по основните социално-демографски признаци. Информацията е събрана чрез пряко стандартизирано интервю с таблети по домовете на анкетираните лица.