"Алфа Рисърч": Три политически сили с изравнени позиции

Три политически сили - ГЕРБ, ПП-ДБ и евентуална нова партия, имат почти изравнени възможности - това става ясно от изследване на „Алфа Рисърч“, представено пред bTV от социолога Боряна Димитрова.

Над 40% от анкетираните в проучване на социологическата агенция в края на миналата година казват, че най-добрият вариант за управлението на страната е свързано с нова партия, но не всички анкетирани визират партия на президента Радев. Боряна Димитрова уточни, че хората, които имат доверие в Радев, са около 20%, което според нея формира една изключително интересна картина. ГЕРБ разчита на подкрепата на около 21%, ПП-ДБ - на около 18%

„Нямаме тотално разплитане на политическата система, а по-скоро може да се очаква някакъв тип пренареждане“, коментира Боряна Димитрова.

„Не можем обаче да се правим, че няма слон в стаята. Всички говорят, от една страна, ще има ли президентът свой политически проект. Ще се включи ли в тези избори, няма ли. За нас като социолози е притеснително както това да се правим, че няма такава възможност и да не видим какви са обществените очаквания в тази посока, така и да нагнетяваме предварителни нагласи, които към този момент не са факт“, каза социологът.

„Затова зададохме по-общо въпрос – какъв тип управление очаквате. Имаме тези 40%, които казват, че предпочитат управление около нова политическа партия. Това невинаги означава един политически субект. Когато кръстосаме този въпрос с предпочитанията на хората, ние виждаме, че под управление около нов политически субект, се визира една много широка гама от модалности“, обясни още Димитрова.

„От такива, които искат нова, по-истинска дясна партия, други искат лява, националистическа, евроскептична, еврооптимистична. Има едно пъстро множество“, допълни тя.

Изследването на "Алфа рисърч" е проведено в периода 5 – 12 декември 2025г. и е част от регулярния мониторинг на Алфа Рисърч. Публикува се на сайта на агенцията и се реализира със собствени средства. Проучването е проведено сред 1000 пълнолетни граждани от цялата страна. Използвана е стратифицирана двустепенна извадка с квота по основните социално-демографски признаци. Информацията е събрана чрез пряко стандартизирано интервю с таблети по домовете на анкетираните лица.