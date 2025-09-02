7 тийнейджъри се покатериха на строителен кран в София за опасно селфи

МВР и пожарната извършват аварийна спасителна операция на две непълнолетни деца на строителна площадка в София, съобщи БТА. Тийнейджърите са се качили на кран, до "Цариградско шосе" №92.

БНТ съобщи, че 7 деца са се качили на кран на строителен обект на най-високата сграда до бул. "Цариградско шосе" в столицата. Пет от тях са успели да се прехвърлят вътре в самата сграда.

След спасителна акция двете деца, останали на крана, са били свалени.

Продължава претърсването на сградата с цел установяване дали няма и други участници. Не е ясно как охраната на строителния обект е допуснала децата да се покатерят на крана.