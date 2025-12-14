30 км опашка от тирове се изви на „Капитан Андреево“

Заради демонстрациите на гръцките земеделци трафикът се пренасочва през Турция и в неделя на ГКПП "Капитан Андреево" се изви близо 30-километрова опашка от камиони.

Тежкотоварните превозни средства са в аварийната лента за движение на АМ "Марица", която е отворена за движение, заяви на брифинг началникът на ГКПП „Капитан Андреево“ Яни Пейчев.

Той допълни, че в момента преминаването към Турция отнема между 6 и 8 часа, като на влизане в България тапата е с дължина от около 50 километра. Всички камиони се проверяват щателно, подчерта Пейчев.

"Целият трафик за Гърция е пренасочен през нас заради фермерските протести. Производствените предприятия намаляват капацитета си преди празниците, така че и трафикът ще спадне. Пунктът е в процес на разширяване", заяви държавният инспектор Весела Симеонова.

Гръцки земеделски производители започнаха протестни действия с блокади на пътища преди повече от седмица. Главната причина за недоволството им е забавянето в изплащането на земеделските субсидии заради корупционния скандал в агенцията по плащанията ОПЕКЕПЕ.

Пак в неделя бе обявено, че заради протеста на гръцките фермери ограничено е движението за тирове над 12 т по път II-19 Симитли – Гоце Делчев при км 106, през ГКПП "Илинден – Ексохи" и по път I-1 /Е-79/ София – Кулата при км 441, през ГКПП "Кулата – Промахон".

Протестите продължават 12-ти ден по главните пътни артерии.



Преди дни вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов изпрати официално писмо до комисаря по устойчив транспорт и туризъм на Европейската комисия Апостолос Дзидзикостас във връзка с усложнената обстановка на граничните пунктове между България и Гърция.



В писмото се споменава, че действията на фермерите: "Не само нарушава свободното движение на стоки в Европейския съюз, но и сериозно пречи на свързаността между България, ЕС и трети държави". Караджов призова ЕК да обърне внимание на гръцките компетентни власти.

