Радев назначи военен лекар за зам.-министър в МЗ

Бившият шеф на ВМА-Плевен д-р Николай Вълов е новият зам.-министър на здравеопазването. Той е назначен от премиера Румен Радев, съобщи правителствената пресслужба. Вълов е военен лекар, в момента е шеф на Центъра за професионално обучение на ВМА.

Вълов заема мястото на напусналия Петко Салчев. Салчев обясни, че си тръгва от министерството в добри отношения с екипа. Към неговите ресори обаче са регионалните здравни инспекции, за които неофициално излиза информация, че ще бъдат сериозно преформатирани от министър Катя Ивкова. Около намеренията за реформи има доста напрежение и в гилдията, и в обществеността.

Кадър на ВМА вероятно ще оглави и здравната каса. "Прогресивна България" издигна за поста Владимир Даскалов от Военномедицинската академия.