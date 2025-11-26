Медия без
Парите за заплати ще са само за държавните и общински болници

Личните лекари ще получават по 5 евро за еЗдраве

26 Ноем. 2025Обновена
Бюджетната комисия обсъжда днес двата "малки" бюджета на второ четене.
БГНЕС
Бюджетната комисия обсъжда днес двата "малки" бюджета на второ четене.

230 млн. евро трансфер от бюджета за заплати на медицински персонал ще се ползват само от държавните и общински болници. Това приеха депутатите от бюджетната комисия на второ четене с бюджета на НЗОК за 2026 г. Между опозиция и управляващи имаше голям спор как парите да стигнат до младите лекари и медицинските сестри, но в крайна сметка мнозинството не допусна нито едно от предложенията на другите парламентарни групи. Така парите ще се налеят в системата, без да има гаранция, че ще се използват по предназначение и без санкции за болници, които не увеличат възнагражденията до новите минимуми.

Новите минимални нива на заплащане в системата трябва да бъдат 1860 евро за лекар без специалност и 1550 евро за медицинска сестра, фелдшер и др. Депутатите записаха още, че ще се създаде национален електронен регистър на незаетите длъжности в лечебните заведения в срок до четири месеца от влизането в сила на закона. 

Нежеланието на личните лекари да сдвояват електронните досиета на пациентите си ще бъде потушено с ново заплащане. Те ще получават по 5 евро за всяко досие, което са "сдвоили" с Националната здравноинформационна система. Идеята е да се облекчат хората, които нямат електронен подпис, а искат да ползват приложението еЗдраве. В него вече са налични всички прегледи, ваксинации, направления, рецепти и пр. на здравноосигурените българи. За да се ползва приложението без електронен подпис, телефонът на пациента трябва да бъде удостоверен от служител и свързан със системата. Досега тази задача бе прехвърлена на служители на РЗИ, които през лятото даже правеха изнесени пунктове по молове и градинки.

Малко преди 18:30 ч. законопроектът беше приет, като нито едно от предложенията на опозицията не мина. Сред тях освен няколко варианта за заплатите на младите лекари имаше и отново опит да се въведат обществени поръчки за частните болници като ползващи значителен публичен ресурс. Управляващите обаче не допуснаха това. Липсата на обществени поръчки в частните болници често се изтъква като проблем пред постигането на по-ниски цени. Сега едно лекарство може да се купува от различните болници на драстично различни цени, но тази част от дебата бе парирана от касата с репликата, че скандални цени може да се постигнат и на обществена поръчка от държавна болница.

