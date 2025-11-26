Парите за заплати ще са само за държавните и общински болници

230 млн. евро трансфер от бюджета за заплати на медицински персонал ще се ползват само от държавните и общински болници. Това приеха депутатите от бюджетната комисия на второ четене с бюджета на НЗОК за 2026 г. Между опозиция и управляващи имаше голям спор как парите да стигнат до младите лекари и медицинските сестри, но в крайна сметка мнозинството не допусна нито едно от предложенията на другите парламентарни групи. Така парите ще се налеят в системата, без да има гаранция, че ще се използват по предназначение и без санкции за болници, които не увеличат възнагражденията до новите минимуми.

Новите минимални нива на заплащане в системата трябва да бъдат 1860 евро за лекар без специалност и 1550 евро за медицинска сестра, фелдшер и др. Депутатите записаха още, че ще се създаде национален електронен регистър на незаетите длъжности в лечебните заведения в срок до четири месеца от влизането в сила на закона.

Нежеланието на личните лекари да сдвояват електронните досиета на пациентите си ще бъде потушено с ново заплащане. Те ще получават по 5 евро за всяко досие, което са "сдвоили" с Националната здравноинформационна система. Идеята е да се облекчат хората, които нямат електронен подпис, а искат да ползват приложението еЗдраве. В него вече са налични всички прегледи, ваксинации, направления, рецепти и пр. на здравноосигурените българи. За да се ползва приложението без електронен подпис, телефонът на пациента трябва да бъде удостоверен от служител и свързан със системата. Досега тази задача бе прехвърлена на служители на РЗИ, които през лятото даже правеха изнесени пунктове по молове и градинки.

Малко преди 18:30 ч. законопроектът беше приет, като нито едно от предложенията на опозицията не мина. Сред тях освен няколко варианта за заплатите на младите лекари имаше и отново опит да се въведат обществени поръчки за частните болници като ползващи значителен публичен ресурс. Управляващите обаче не допуснаха това. Липсата на обществени поръчки в частните болници често се изтъква като проблем пред постигането на по-ниски цени. Сега едно лекарство може да се купува от различните болници на драстично различни цени, но тази част от дебата бе парирана от касата с репликата, че скандални цени може да се постигнат и на обществена поръчка от държавна болница.