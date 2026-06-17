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Украински бомбардировач Су-24 се разби в Хмелницка област

Загинали са пилотът и щурманът на тактическия военен самолет

Днес, 09:20
Су-24М на украинските ВВС
Уикипедия
Су-24М на украинските ВВС

Двама украински военни пилоти загинаха при катастрофа на изтребител Су-24М в Хмелницка област, съобщиха Военновъздушните сили на ВСУ. Инцидентът е станал във вторник, около 19:00 ч., когато разбилият се самолет "е изпълнявал поставена задача". 

Загинали са пилотът и щурманът, които са били в състава на 7-а бригада на тактическата авиация "Петро Франко".

Изразяваме искрени съболезнования на семействата на майр Богдан Загорулко и ст.лейтенант Богдан Бабенко - те защитавапа нашата страна до последния си дъх", се казва в официалното изявление.

Подробности за инцидента не се съобщават, само се отбелязва, че "причините и обстоятелствата около катастрофата се разследват", и че, по предварителна информация, няма жертви сред цивилното население. На мастото на катастрофата работят спасителни екипи и следователи.

Хмелницка област е на около около 160 км от границата с Молдова. Разбилият се Су-24М е тактически бомбардировач, разработен в съветско време, предназначен за нанасяне на ракетни и бомбени удари.

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Ключови думи:

бомбардировач, Су-24

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