Тенисистите вярват в победата над Финландия за Купа "Дейвис"

Тенисистите от националния отбор се обединиха около мнението, че България има шанс да победи Финландия в Световна група I от турнира за Купа "Дейвис". Но също така всички те и капитанът Валентин Димов са наясно, че двубоят в Пловдив през уикенда (13-14 септември) няма да е никак лек.

"Всички момчета са тук. Всички са в добро здраве. Мотивирани са. Целият треньорски екип и състезателите сме готови да излезем в един нелек мач, но с убеждението, че имаме шансове да спечелим - посочи Димов. - Смятам, че имаме много плюсове. Имаме страхотни млади момчета и други, с по-голям опит в мачовете за Купа "Дейвис". Ние сме отбор, който се подкрепя много и всеки милее българският национален отбор да спечели. Имаме план и стратегия за мачовете."

В състава за двубоя на клей кортовете на ТК "Локомотив" са заявени Александър Донски (27 г.), Пьотр Нестеров (22 г.), Янаки Милев (21 г.), Александър Василев (18 г.) и Иван Иванов (16 г.). По време на лагера с отбора тренираха също Илиян Радулов (20 г.) и Анас Маздрашки (19 г.).

"Базата тук в Пловдив е може би най-добрата в България. Да играя тук пред родна публика е едно от най-добрите чувства - сподели Иванов, спечелил през миналата седмица юношеската титла на US Open. - Най-добрите уроци са едни от най-трудните загуби и най-големите победи. След "Уимбълдън" започнах по-трудно, след което успях да се върна и да спечеля и в САЩ, защото положих много допълнителни усилия, за да се върна. Преминаването към мъжкия тенис е една от най-трудните стъпки в този спорт. Това е нещо, което ще направя следващата година."

Финалистът от юношеския турнир в Ню Йорк Александър Василев, за когото това е дебют в мъжкия национален отбор, пък сподели:

"Изключително съм щастлив. За мен това е първо участие за Купа "Дейвис". Много съм щастлив да съм част от отбора. Подготвяме се за мачовете. За мен това е голяма мечта. Горд съм да представям България. Много е вдъхновяващо. Ще се изправим срещу Финландия, който е труден противник, но ще направим всичко възможно да спечелим."

При победа в този мач България ще играе квалификация за влизане във Финалите за Купа "Дейвис" през 2026 г. При загуба тимът ни ще има бараж за оставане в Световна група I.

"Знаем с какви талантливи играчи разполага България. Те има много добър потенциал. Това е много добре за вашата страна - коментира капитанът на финландския отбор и бивш №13 в света Ярко Ниеминен. - Ние също имаме двама много талантливи юноши. Те са близки помежду си и знаят всичко един за друг. Играл съм почти 20 години като състезател и от доста години съм капитан на отбора. В Купа "Дейвис" ранкингът на състезателите не играе голяма роля. Подхождаме уверено, но не и високомерно към предстоящите мачове, защото България има добри играчи и е домакин. Очакваме трудни мачове."

Тимът на Финландия е съставен от Ото Виртанен (№123 в света), Ееро Васа (№520), Емил Руусувуори (№1060), Оскари Палданиус (№954) и Патрик Никлас-Сялминен (№210 на двойки).

Жребият за мача ще бъде изтеглен в петък в 12:00 ч.