Ожие записа два рекорда с деветата си титла

Третото място на французина в Саудитска Арабия бе достатъчно, за да триумфира в тазгодишния рали шампионат

Днес, 15:23
Себастиан Ожие напредва през пясъците със своята "Тойота" по време на състезанието в Саудитска Арабия.
Френският пилот на "Тойота" Себастиан Ожие спечели Световния рали шампионат (WRC) за 2025 г. Така той записа две изключителни постижения. Това бе девета титла за него, с което изравни рекорда на неговия сънародник Себастиан Льоб.

На 41 години и 348 дни, Ожие стана също така най-възрастният световен рали шампион, подобрявайки рекорда на финландеца Хану Микола (41 години и 183 дни) от 1983 г.

Ожие се бе оттеглил от участия във всички състезания в WRC след сезон 2021, когато спечели осмата си титла. Оттогава той избира състезанията, участвайки между шест и 10 ралита на сезон. Ожие планираше да се състезава частично и този сезон, но уплътни графика си, след като се намеси в битката за титлата. В крайна сметка французинът завърши 11 ралита - три по-малко от съперниците си. В тези стартове обаче французинът спечели шест пъти и завърши на подиума 10 пъти.

В случая в последния старт за сезона - в Саудитска Арабия, той стана трети. Преди състезанието Ожие беше втори в генералното класиране на шампионата, на три точки зад уелсеца Елфин Евънс ("Тойота"), който завърши шести в Саудитска Арабия. Това е петият път, в който Евънс остава на втора позиция в генералното класиране през последните шест сезона. Друг претендент за титлата - двукратният световен шампион Кале Рованпера ("Тойота"), завърши седми в ралито и трети в генералното класиране. 

Ожие се състезава в WRC от 2008 г., като до момента е участвал в 203 ралита, спечелил е 67 пъти (втори по този показател след Льоб с 80) и е завършил на подиума 115 пъти.

В Саудитска Арабия спечели белгиецът Тиери Нювил с "Хюндай", следван от французина Адриан Фурмо с Хюндай на 54.7 секунди. Ожие завърши трети на 1:03.3 минута след победителя.

В крайното класиране за сезона Ожие е първи с 293 точки, следван от Евънс с 289 и Рованпера с 256.

