Български пилот е вариант за "Хюндай" във WRC

ЕПА/БГНЕС архив Николай Грязин и навигаторът му Константин Александров са стъпили на най-високото място на почетната стълбичка след победата си във WRC2 в рали "Парагвай" в края на август.

Българският рали пилот Николай Грязин е един от вариантите за мястото От Танак в тима на "Хюндай" във WRC. Това стана ясно броени часове, след като световният шампион от 2019 г. обяви решението си да се оттегли от спорта след края на настоящия сезон.

"В момента оглеждаме всички варианти. Грязин е в списъка ни, абсолютно. Но мисля, че той не е единственият - заяви спортният директор на корейския отбор Андрю Уитли пред специлизирания сайт Dirtfish.com. - Мисля, че имаме две възможности пред нас и един хибриден вариант. Едната възможност е да заложим на опита, сега с Тиери Нювил и Адриен Фурмо имаме двама пилоти, които могат постоянно да са на подиума. Другият вариант е да заложим на младостта. Или да потърсим смесен вариант."

По отношение на възможните опитни пилоти за "Хюндай" Уитли не изключи нито един от ветераните Хейдън Падън, Дани Сордо, Крис Мийк и Андреас Микелсен.

"Да, всички те. Трябва да видим какви варианти са възможни - обобщи шефът. - Мислите ли, че ще ви кажа кой е в списъка ни? Няма да го направя."

Очаква се, че "Хюндай" да обяви пилотите си за 2026 г. преди финала на сезона във WRC - рали "Саудитска Арабия" в края на този месец.

Николай Грязин беше претендент за място в заводския тим на "Хюндай" и в края на миналата година, преди отборът да заложи на Фурмо. Тогава в тима обсъждаха дали третата кола да се дели между двама пилоти и Грязин беше кандидат за едната половина от сезона.

"Целта ми е да се състезавам с Rally1 автомобил и искам да съм заводски пилот, но мисля, че още е рано, а и бюджетите, които са необходими дори за ограничена програма, са изключително големи. Предпочитаме засега да инвестираме тези пари в развитието ни и в повече състезания, макар и на ниво WRC2“, коментира през пролетта в София Грязин, който през 2025 г. отново беше претендент за титлата във WRC2.

"Разглеждаме всички възможности за развитието на кариерата на Николай, но все още нямаме нищо, което да потвърдим", коментираха пред Sportal.bg от мениджмънта на Грязин броени часове след финала на рали "Япония" през уикенда. Вчера българският пилот на "Шкода" завърши втори в състезанието във WRC2 и излезе на трето място в генералното класиране.

До новината за оттеглянето на Танак Николай беше упорито спряган за един от пилотите, които ще бъдат ангажирани от "Ланча" за програмата на марката във WRC2 догодина.