"Лудогорец" остана без трима важни играчи за Скопие

СПОРТАЛ Изпълнителният директор на "Лудогорец" Ангел Петричев обяви при заминаването на тима от Варна за Скопие, че влизането в Лига Европа сега е основна цел пред клуба.

"Лудогорец" няма да разчита на трима основни футболисти при гостуването си срещу "Шкендия" (Тетово) в първи плейофен мач за влизане в основната фаза на Лига Европа. Заради контузии от групата отпаднаха защитникът Йоел Андерсон, халфът Агибу Камара и нападателят Квадво Дуа.

Тяхното отсъствие обаче не разклати увереността на треньора на разградчани Руи Мота, който изрази оптимизъм, че тимът му ще бъде доста резултатен срещу северномакедонския си съперник. "Анализирахме опонента. Това е отбор, срещу който трябва да вкараме много голове от ситуациите, които имаме. Отборът работи добре, надяваме се всичко да се развие добре. Искаме да печелим и утре няма да е различно. Няма да играем за равенство, а ще търсим победа и добър резултат", каза португалецът при заминаването за Скопие.

Изпълнителният директор на "Лудогорец" Ангел Петричев пък обяви, че в момента основната цел пред клуба му е влизането в Лига Европа. "Тръгваме с очаквания за труден мач на този етап от турнира, но предвид опита на "Лудогорец" се надявам ние да бъдем краен победител. Хубавото е, че реваншът е в Разград, където съм сигурен, че ще получим сериозна подкрепа. Най-важното е да се класираме за груповата фаза на Лига Европа, след това мисля, че няма да имаме проблеми и в първенството", коментира Петричев на летището във Варна.

Двубоят утре е от 21:00 ч. наше време на ст. "Тоше Проески" в Скопие и ще бъде предаван пряко по Диема спорт 3. Главен рефер ще е един от най-добрите английски съдии - Крис Кавана.