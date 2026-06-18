Емил Кръстев спечели злато и бронз на световното по силов трибой

Ютюб Емил Кръстев прави третия си опит на вдигане от лег - на 235 кг, с който стана световен шампион в упражнението

Емил Кръстев спечели златен и бронзов медал на световното първенство по класически трибой в Друшкининкай (Литва) и се утвърди като един от най-силните тежкоатлети на планетата в кат. 93 кг.

28-годишният състезател от Айтос влезе в надпреварата със статута на световен шампион от Кемниц (Гер) миналата година и световен рекордьор в трибоя с 920 кг. Той направи общо 7 сполучливи опита при 9-те си излизания на подиума и този път не можа да премине гросмайсторските 900 кг.

Кръстев завърши първото упражнение - клек, с 307 кг, след като не успя при третия опит на 317.5 кг, което щеше да е с 2.5 кг повече от неговия личен рекорд. На вдигането от лег обаче българинът се справи с 235 кг, което му донесе златния медал в дисциплината.

В последната част на състезанието - мъртва тяга, Кръстев започна с 340 кг и мина убедително през 355 кг. Последният му опит, на 362.5 кг можеше да му осигури сребро в трибоя, но не успя да отлепи щангата от подиума. Така Емил приключи с 897.5 кг от трите дисциплини и спечели третия световен бронзов медал на трибой в кариерата си.

Пълен запис на състезанието - тук:

След новия голям успех Кръстев вече е в серия от шест поредни световни първенства, на които завършва в Топ 3 на генералното класиране. Той има златен (2025 г.), два сребърни (2022, 2024) и три бронзови медала (2021, 2023, 2026).

Световен шампион стана едва 20-годишният американски дебютант Уилям Бол. Той направи световен рекорд за юноши на клек с 335 кг и спечели златото в упражнението. На вдигане от лег стана втори след Кръстев с 217.5 кг, а след като на тяга изтегли 375 кг подобри абсолютния световен рекорд на българина в трибоя, като събра общо 927.5 кг.

На второто място завърши трикратният европейски шампион Крисчън Аяндокун (Вбр) с трибой от 900 кг (320+207.5+372.5).