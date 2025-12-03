Диана Петкова даде 11-о време в сериите на европейското

архив Диана Петкова ще атакува място във финала на 100 м съчетано плуване тази вечер.

Диана Петкова стана третата българска състезателка, която се класира за полуфиналите на европейското първенство по плуване в 25-метров басейн в полския град Люблин. 25-годишната пловдивчанка даде 11-о време в сериите на 100 м съчетано, финиширайки за 59,58 сек.

Резултатът е с почти секунда и половина по-слаб от собствения ѝ национален рекорд (58,28 сек. от 2024 г.), но се оказа напълно достатъчен за място в Топ 16. Най-бърза в квалификациите беше нидерландката Марит Стенберген с 57,99 сек.

Полуфиналите в дисциплината са тази вечер от 21:16 и 21:20 ч. наше време, като Петкова ще плува в 7-и коридор на втората серия. Всички състезания от континенталния шампионат се излъчват пряко по БНТ 3.

В днешния втори ден от Евро 2025 това е единственото българско участие. В откриващия ден вчера стартираха всички седем наши представители, като двама от тях стигнаха до 1/2-финалите на 200 м гръб при мъжете и жените - Дарен Кирилов и Габриела Георгиева.