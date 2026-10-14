Русия задържа японски журналист за шпионаж

Кореспондентът на японския вестник „Хокайдо Шимбун“ Юки Имай е задържан по подозрение в шпионаж на Сахалин, съобщават руски държавни информационни агенции, позовавайки се на Федералната служба за сигурност (ФСБ).

Службата твърди, че журналистът е събирал информация за отбранителните способности на Русия за японска разузнавателна служба. Според ФСБ кореспондентът е задържан в Южно-Сахалинск точно когато се е подготвял да напусне Русия. Той е отведен в Москва. Срещу журналиста е образувано наказателно дело за шпионаж. Московският съд „Лефортово“ е постановил задържането му под стража до 12 декември, съобщава „Интерфакс“. Позовавайки се на ФСБ, агенцията допълва, че журналистът е събирал информация за броя на мобилизираните военнослужещи от Курилските острови, изпратени във войната в Украйна.

Японските власти все още не са коментирали задържането и ареста на своя гражданин.

Какво се знае за задържания

„Интерфакс“ съобщава, че задържаният журналист се казва Юки Имай. В уебсайта на съда „Лефортово“ фигурира запис за лице с това име.

Според канала „Осторожно, новости“ Имай е посещавал редовно Русия поне от 2014 г. и е учил в Санктпетербургския държавен университет. 34-годишният журналист е пристигнал отново в Русия това лято и е публикувал статии по теми като изборите за Държавната дума.

През юни журналистът е посетил Находка в Приморския край, за да проучи историята на японските военнопленници, попаднали в СССР след Втората световна война, пише „Агенцията“. Местният краевед Игор Потапков публикува съобщение за посещението на страницата си във VKontakte. Той разказа пред „Агенцията“, че е придружавал журналиста в продължение на около два часа, като през това време са посетили гробовете на японски военнопленници. Според Потапков Имай не е правил снимки по време на обиколката и не е предизвикал никакви подозрения.



Задържане на чужди журналисти в Русия



Преди това последният чуждестранен журналист, задържан в Русия по обвинения в шпионаж, беше кореспондентът на The Wall Street Journal Еван Гершкович. Той беше арестуван през 2023 г. и впоследствие осъден на 16 години в наказателна колония със строг режим. По-късно журналистът беше освободен в рамките на размяна на затворници между Русия и западните държави.

Предишен случай на задържане на японски журналист по подобни обвинения е имало в края на 2019 г., отбелязва „Агенцията“. Той е бил заподозрян в опит за получаване на класифицирана информация относно руските въоръжени сили в Далечния изток. В крайна сметка журналистът е бил експулсиран от Русия.



Миналата седмица Дмитрий Медведев, заместник-председател на Съвета за сигурност на Русия, коментира задържането на Михаил Звинчук – създател на Z-канала „Рибар“ в Черна гора. Той написа, че Москва „ще трябва да попълни обменния си фонд с европейски и американски идиоти, за да си върне нашите хора“. Впоследствие черногорските власти освободиха Звинчук и го експулсираха от страната.



Задържан хакер

На 2 октомври Япония предаде на Германия 28-годишен руски гражданин, задържан в Осака през май. Германските власти го смятат за ключов член на международната група за изнудване Qilin. Разследващите предполагат, че той е участвал в кибератака срещу германска логистична компания през септември 2024 г.

Qilin е вид зловреден софтуер за изнудване (ransomware). Използва се от различни субекти, включително от хакери, свързани със Северна Корея. В един от интернет форумите вербовчик на Qilin заявява, че групата „не извършва дейност в страните от ОНД“.



Влошаване на отношенията

На 13 август 2026 г. руският президент Владимир Путин посети спорния остров Итуруп от Курилските острови и направи изявление за промяната в отношенията с Токио. Той отбеляза, че Москва няма претенции към Токио и че в миналото двете страни са поддържали конструктивни отношения. „Сега виждаме промяна в позициите. Подчертавам, че това по никакъв начин не е провокирано от нас“, заяви Путин. На следващия ден той посети островите за първи път от 26 години насам.

По това време Министерството на външните работи на Япония изрази „остър протест“, като заяви, че островите са „исторически и юридически неразделна част от територията на Япония“.