Известна разследваща журналистка напусна Нова тв

Разследващата журналистка Мариета Николаева напуска "Нова телевизия" след повече от 11 години работа в телевизията. Това се разбра от нейн пост във "Фейсбук", в който се отправят и остри критики към ръководството на новините.

"Напускам Нова телевизия. Най-трудното и закъсняло решение. И в същото време толкова улеснено. Не знам дали се разделям с голямата ми любов - журналистиката, но категорично пътищата ни с Нова телевизия се разделят. От уважение към моите приятели и колеги - стойностни журналисти, а и към бранда Нова телевизия, на който посветих над 11 години, не бих си позволила и една лоша дума. Но! Когато оставиш тази добре смазана машина и гръбнакът й - новините да се ръководи от некадърност, болни амбиции и дефицити, резултатите не закъсняват. Стойностните журналисти се оказват отпаднала необходимост. Не един и двама колеги си тръгнаха от нюзрума на новините, за да се даде път на изключително компромисни 'наши хора'. И се питам, колеги журналисти, не е ли време да се върне подборът на кадри като едно време? Когато в професията и първо на стаж, постъпваха хора с морални и нравствени качества, интелект, грамотност, мотивация и ред други условия. Дали не изпуснахме тук нещата?... Надявам се, нормалността, хигиената и професионализмът отново да се завърнат“, пише тя.

Мариета Николаева е сред утвърдените български разследващи журналисти с голям професионален опит. Започва работа в "Нова телевизия" през 2002 г., а от 2010 до 2022 г. е част от екипа на bTV. През септември 2022 г. се завръща в "Нова телевизия". Автор е на десетки разследвания за корупция, престъпни схеми и злоупотреби в държавни институции. Носител е на наградите „Златно перо“, „Достойните българи“ и отличие от конкурса „Валя Крушкина – журналистика за хората“. Мариета Николаева е единствената българска журналистка номинирана за най-престижните световни награди за телевизионна журналистика „Еми”.