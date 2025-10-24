Медия без
Неизвестна картина на Пикасо бе продадена за €32 млн.

В Испания пък откриха изчезнала друга творба на испанския художник

Днес, 20:53
Портретът на Дора Маар
Портретът на Дора Маар

Неизвестен досега портрет на френската художничка Дора Маар  най-известната муза на Пабло Пикасо, бе продаден за €32 млн. в Париж, съобщи аукционната къща Drouot.

Маслената творба „Бюст на жена с шапка с цветя“ е завършена от испанския гений на 11 юли 1943 г., а през август 1944 г. е била закупена от френски колекционер. Тя се появи пред обществеността 80 години по-късно и внуците му я изкараха на аукцион.

Портретът е „продаден на чуждестранен купувач, присъстващ в залата“, съобщи аукционната къща. Продажната цена надхвърля 4 пъти началната от 8 млн. евро.

 

Откриха друга изчезнала картина на Пикасо

Испанската полиция съобщи, че картина на художника, която изчезна по пътя към изложба, е била намерена. „Натюрморт с китара“ (гваш и молив от 1919 г.) се оценява на 600 000 евро. Тя изчезна в началото на месеца, при транспортиране от Мадрид до Гранада.

Картината е на частен колекционер и трябваше да бъде като част от нова изложба на фондация CajaGranada. Но при разопаковането на съдържанието на камиона, кураторът е установил, че картината на Пикасо липсва. Подаден е бил сигнал в полицията, която потвърди, че  е открила днес, но не разкри къде точно.

„Първоначалните разследвания сочат, че картината може въобще да не е била натоварена в камиона“, се казва в изявление на полицията.

Фондацията изрази надежда, че „Натюрморт с китара“ все пак ще бъде част от изложбата, която бе открита на 9 октомври и ще продължи до 11 януари.

