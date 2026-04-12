Ементалът отново ще има дупки благодарение на прах от сено

Днес, 14:34
Пиксабей
След години на проблеми с намаляващия брой характерни дупки в сиренето "Ементал" (Emmentaler) швейцарските производители вече разполагат с решение. Съд разреши използването на т.нар. прах за образуване на дупки, информира АПА, цитирана от БТА.

Причината за проблема с намаляващия брой дупки е свързана с промени в производствения процес. Според специалистите млякото днес е значително по-чисто в сравнение с миналото. При традиционното ръчно доене в него са попадали микроскопични частици сено, които играели ключова роля за образуването на дупките по време на ферментацията. При използването на автоматизирани доилни системи обаче млякото постъпва директно в охладителни резервоари, без в него да попадат подобни частици.

Разработеният прах съдържа изцяло смлени биологични цветове от сено. Според производители за производството на над 600 кг сирене е достатъчно минимално количество - "на върха на ножа". 

Асоциацията "Ементалер Швейцария" (Emmentaler Switzerland) се обърна към съда, след като Федералната служба по земеделие отказа да разреши използването на праха, изразявайки опасения от индустриализация на производството. Федералният административен съд обаче постанови в края на 2025 г., че прахът от цветове на сено е "единственото и най-добро решение" за възстановяване на характерната структура на сиренето.

С решението на съда производителите вече могат да използват метода, за да запазят традиционния вид на един от най-разпознаваемите швейцарски продукти.

