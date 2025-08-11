Националната гвардия на САЩ чака заповед да влезе във Вашингтон

ЕПА/БГНЕС Белият дом отказа да обясни какви правомощия ще използва Тръмп, за да изгони бездомниците от Вашингтон.

Американските военни се подготвят за разполагане на Националната гвардия във Вашингтон, съобщават официални представители. Според тях решението за това ще бъде взето от президента Доналд Тръмп, но гвардейците вече са в готовност, макар че все още не е ясно какви точно ще бъдат задачите им.

Преди дни Тръмп заяви, че федералното правителство на САЩ ще поеме контрола над столицата заради високата престъпност там. Той обеща да изгони бездомните и да вкара престъпниците в затвора, въпреки че кметът на Вашингтон твърди, а и полицейски данни показват, че няма повишение на престъпността, предаде БТА, цитирайки "Ройтерс".

"Бездомните трябва да се изнесат, ВЕДНАГА. Ще ви дадем места, където да отседнете, но ДАЛЕЧ от столицата. Престъпниците, вие не трябва да се разкарате. Ние ще ви вкараме в затвора, където ви е мястото", написа вчера Тръмп в своята социална платформа "Трут Соушъл".

Белият дом отказа да обясни какви правомощия ще използва Тръмп, за да изгони бездомниците от Вашингтон. Президентът републиканец има правомощия да контролира само земята и сградите в града, които са федерална собственост.

Тръмп планира да даде пресконференция по-късно днес, посветена на темата как да се "спре насилието във Вашингтон". Не е ясно дали на нея той ще обяви повече подробности за плана си.

Публикацията на американския президент в "Трут Соушъл" включваше снимки на палатки и на улици във Вашингтон, по които има боклуци. "Ще направя столицата ни по-безопасна и по-красива от всякога", заяви той.

Според организацията "Къмюнити Партнършип", която работи за намаляване на бездомниците във Вашингтон, всяка нощ в града с население от около 700 000 души има 3782 бездомни лица.

Повечето от бездомните живеят в приюти или временни жилища. Смята се, че около 800 са без какъвто и да било подслон и живеят на улицата, казват от организацията.

Служител на Белия дом заяви в петък, че в града са били разположени повече федерални полицейски служители след нападение над млад служител на администрацията на Тръмп, което разгневи президента.

Кметът на Вашингтон от Демократическата партия - Мюриъл Баузър, заяви днес, че столицата "не страда от скок в престъпността".

"Вярно е, че през 2023 г. имахме ужасен скок в престъпността, но сега не сме 2023 г. - каза Баузър пред телевизия Ем Ес Ен Би Си. - През последните две години се борихме за намаляване на насилието в града, като го сведохме до най-ниското ниво за последните 30 години."

По информация на полицията в града придружените с насилие престъпления в окръг Колумбия през първите седем месеца на 2025 г. са намалели с 26% в сравнение с миналата година, докато общата престъпност е намаляла с около 7%.