Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Мете Фредериксен си осигури трети мандат като премиер на Дания

Сред приоритетите на новото правителство са дипломатически разговори за Гренландия и укрепване на армията

Днес, 09:55
Мете Фредериксен
БГНЕС
Мете Фредериксен

Лидерката на Датската социалдемократическа партия Мете Фредериксен заяви, че е постигнала съгласие за сформирането на левоцентристко коалиционно правителство на малцинството, като по този начин си осигури трети пореден мандат като премиер на страната, предават БТА и Ройтерс.

Тя ще продължи да управлява в контекста на кризата в отношенията със САЩ заради изявеното намерение на президента Доналд Тръмп да установи контрол над Гренландия.

Центристката коалиция на Фредериксен загуби парламентарното си мнозинство на изборите на 24 март, отражение на недоволството на редовите датчани от големите разходи за живот. Макар и ДСДП да остана партията с най-много депутати - 38 от 179 мандата, бе белязано отстъпление от предишната численост - 50.

След повече от два месеца на преговори, в които и социалдемократите, и дясната Либерална партия претендираха да имат доминираща роля в новото правителство, 48-годишната Фредериксен успя да си осигури подкрепа от партии в парламента, достатъчна за редовен кабинет.

Сред приоритетите на новото правителство са дипломатически разговори за Гренландия и укрепване на датската армия на фона на продължаващата пета година война на Русия в Украйна.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Мете Фредериксен

Още новини по темата

Премиерът на Дания подаде оставка заради поражение на изборите
25 Март 2026

Датският премиер залага авторитета си в предсрочен вот
26 Февр. 2026

Дания поема председателството на ЕС с акцент въоръжаване
01 Юли 2025

Нападателят на датската премиерка е поляк

08 Юни 2024

И Дания се изправя пред парламентарни избори
01 Ноем. 2022

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Руското присъствие в България: близо 11 000 имота и над 7800 фирми
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Как да се правиш на луд за "незаконен град"
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов търси опора във Вашингтон
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса