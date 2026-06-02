Мете Фредериксен си осигури трети мандат като премиер на Дания

Лидерката на Датската социалдемократическа партия Мете Фредериксен заяви, че е постигнала съгласие за сформирането на левоцентристко коалиционно правителство на малцинството, като по този начин си осигури трети пореден мандат като премиер на страната, предават БТА и Ройтерс.

Тя ще продължи да управлява в контекста на кризата в отношенията със САЩ заради изявеното намерение на президента Доналд Тръмп да установи контрол над Гренландия.

Центристката коалиция на Фредериксен загуби парламентарното си мнозинство на изборите на 24 март, отражение на недоволството на редовите датчани от големите разходи за живот. Макар и ДСДП да остана партията с най-много депутати - 38 от 179 мандата, бе белязано отстъпление от предишната численост - 50.

След повече от два месеца на преговори, в които и социалдемократите, и дясната Либерална партия претендираха да имат доминираща роля в новото правителство, 48-годишната Фредериксен успя да си осигури подкрепа от партии в парламента, достатъчна за редовен кабинет.

Сред приоритетите на новото правителство са дипломатически разговори за Гренландия и укрепване на датската армия на фона на продължаващата пета година война на Русия в Украйна.