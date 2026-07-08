Две момичета са тежко ранени в гимназия в Бавария

Pixabay 15 полицейски патрула са пратени в гимназията, която се намира в малък град в Горна Бавария. Снимката е илюстративна

Множество полицаи в момента са мобилизирани в гимназия в Горна Бавария. Повече от 15 полицейски патрула са изпратени в гимназията „Велфен“ в град Шонгау, югозападно от Мюнхен, съобщи говорителка на полицията. Според информация на BILD има няколко тежко ранени. Предполагаемият извършител е задържан.

Сигналът е подаден около 12:50 ч. На място незабавно са пристигнали множество полицейски и спасителни екипи. Инцидентът е станал по време на учебните занятия. Говорителка на полицията заяви пред BILD: „Не можем да изключим версията за въоръжено нападение в училище.“ Според информацията на BILD няколко от пострадалите са получили прободни рани. Точните обстоятелства около случилото се все още не са изяснени.

По първоначални данни част от инцидента се е разиграла на територията на училището, а друга част – в непосредствена близост до гимназията. Предполагаемият нападател първоначално е избягал, но малко по-късно е бил задържан. По време на издирването е бил използван и полицейски хеликоптер.

Първоначално източници от службите за сигурност съобщиха за четирима ранени. Точният брой на пострадалите обаче все още не е официално потвърден. Според говорителката на полицията все още не е ясно дали сред ранените има ученици, учители или и от двете групи.

Полицията призова гражданите да избягват района. За близките и родителите на учениците е открит кризисен център в сградата на пожарната служба на улица „Банхофщрасе“.

Шонгау е малък град на брега на река Лех в западната част на Горна Бавария с население от над 12 000 души.

Най-малко две момичета са тежко ранени при нападение в гимназия в германската провинция Бавария, съобщи местната полиция, предаде ДПА.

Предполагаемият извършител, 16-годишно момче, е задържан след инцидента в Шонгау, който се намира югозападно от Мюнхен.

Двете момичета са откарани в болница, но състоянието им не е животозастрашаващо. Не е ясно дали има и други ранени. Смята се, че момичетата са ученички в гимназия „Велфен“, където станал инцидентът.

Според информацията извършителят е действал сам. Баварският министър на вътрешните работи Йоахим Херман заяви, че има подозрения, че той е бивш ученик в училището, но властите все още не са потвърдили това.

Заподозреният извършител е използвал нож и е носил и огнестрелно оръжие, съобщиха от полицията. Херман заяви, че тийнейджърът е бил на психиатрично лечение.

Полицията разследва дали е имало някаква предишна връзка между тийнейджъра и двете ранени момичета.