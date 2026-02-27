20 души са осъдени на общо 70 г. затвор за мегаизмамата "Моби Дик"

Двадесет души бяха осъдени общо на повече от 70 години лишаване от свобода за организиране и участие в престъпна организация за пране на пари след разследване на Европейската прокуратура в Милано и Палермо (Италия). Това са първите присъди по разследването "Моби Дик", свързано с престъпна структура, заподозряна в схема за измами с ДДС на стойност над половин милиард евро, съобщи Европейската прокуратура.

Разследването "Моби Дик" засяга международна престъпна организация, за която се смята, че е отговорна за схема за измами с ДДС на стойност над 520 милиона евро. Между 2020 г. и 2023 г. са издадени фактури за продажби на електронника - безжични слушалки AirPods, лаптопи и други стоки на стойност над 1,3 милиарда евро, припомня БТА.

На 23 февруари 2026 г. съдията по предварително производство на съда в Милано постанови присъди в едно от производствата. Петнадесет обвиняеми, подложени на превантивни мерки, поискаха да бъдат съдени по съкратената процедура, като се възползваха от намаляване на наказанията. Трима други обвиняеми сключиха споразумения за признаване на вина, в резултат на което им бяха наложени наказания лишаване от свобода. Присъдите бяха постановени за организиране и участие в престъпна група, измами с ДДС и пране на пари. Двама други обвиняеми вече бяха осъдени през ноември 2024 г. за пране на пари.

Макар тези присъди да представляват значителна крачка в правилната посока, други части от съдебните производства все още продължават. Съдията прие почти изцяло реконструкцията на прокуратурата на престъпната организация, структурирана в различни оперативни клетки и действаща в редица държави от Европейския съюз и извън него. Групата е действала чрез сложна мрежа от местни и чуждестранни компании, включително липсващи търговци, брокери и посредници. Разследването на прокуратурата, водена от Лаура Кьовеши, обхвана няколко европейски страни, включително и България.

Съдията осъди 15-те подсъдими на общо над 55 години затвор, в допълнение към постоянно лишаване от право да заемат публични длъжности и две години временно лишаване от право да извършват стопанска дейност. Тримата подсъдими, които сключиха споразумение с прокуратурата, също бяха осъдени на лишаване от свобода.