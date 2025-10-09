Зърнопроизводители искат оставката на министър Тахов за системни провали

Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) обяви подготовка за национални протести и поиска оставката на министъра на земеделието и храните Георги Тахов за "системни провали", както и на неговия заместник Иван Капитанов и зам.-изпълнителния директор на ДФ "Земеделие“ Петя Славчева.

НАЗ обяви, че сваля доверието си от тях заради неизпълнени ангажименти и "пълна липса на управленска воля за решаване на проблемите в сектора".

В същото време шест земеделски организации на животновъдите ще проведат утре протест пред сградата на представителството на ЕК в София, когато е посещението на еврокомисаря по земеделие Кристоф Хансен.

Животновъдите се обявяват срещу всякакви рестрикции и ограничаване на свободната търговията и износа на мляко, месо и преработени продукти от овце и кози. Секторът претърпя огромни загуби заради шарка по овцете, при което бяха унищожени над 15 000 животни. Фермерите настояват също за изсветляване на сектора чрез премахване на сегашната схема за подпомагане и възстановяване на доказването на реализация на продукцията при получаване на субсидии.

Зърнопроизводителите са недоволни от неправомерни откази за изплащане на средства по еко схемите, от липса на подпомагане срещу вредителите по царевица и слънчоглед, а също и забавяне на модернизацията на напояването и водоползването.

Най-сериозният проблем обаче остава липсата на инициатива и работа по отношение на ключови законодателни промени, защото нито една субсидия не може да даде толкова дългосрочен ефект, колкото устойчиви реформи в поземлените отношения и приемането на Закон за браншовите организации, посочват от НАЗ.

НАЗ настоява за незабавни законодателни промени в:

∙ Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, свързани с въвеждане на дългосрочни комасации за насърчаване на инвестиции в нови технологии, както и решаване на проблемите с управлението на земи от Държавния поземлен фонд;

∙ Закона за арендата – прекратяване на практиката с краткосрочните договори и осигуряване на предвидимост за устойчиви практики;

∙ Закона за браншовите организации и Закон за Аграрната камара – създаване на реален инструмент за представителство и защита на сектора;

∙ Закона за кооперациите и кооперативите – изграждане на модерна правна рамка за прозрачно и ефективно функциониране.