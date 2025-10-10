Земеделци протестираха срещу ваксинирането на добитъка

Шест земеделски организации организираха протест в защита на българското производство пред сградата на Европейския парламент в София, използвайки като повод посещението у нас на еврокомисаря по земеделие Кристоф Хансен.

Под наслов "Защита и подкрепа на българските производители" те настояват да се премахне ваксинирането на дребните преживни животни, защото така продукцията им няма да може да се продаде на пазара. Освен това искат Хансен да съдейства "за премахване на дискриминационните механизми при разпределянето на подпомагането на земеделските производители".

Другите им основни искания са:

Преустановяване на всякакви държавни мерки, които биха ограничили свободната търговия и износ на мляко, месо и преработени продукти от дребни преживни животни;

Премахване на модуларната ставка и възстановяване на доказване на реализация при обвързаната подкрепа, с цел "изсветляване" на сектора;

Прекатегоризация на животновъдните стопанства, за да се приведат в съответствие с европейските и национални изисквания по биосигурност, хуманно отглеждане, безопасност и качество;

Прилагане на Общата селскостопанска политика (ОСП) по начин, който стимулира, а не санкционира фермерите.

Протестиращите заплашиха, че ако няма незабавни стъпки по изпълнение на исканията им, ще ескалират гражданските си действия.

Те се срещнаха с еврокомисар Хансен и там го занимаха с вътрешни проблеми, като изразиха подкрепата си за земеделския министър Георги Тахов (ГЕРБ-СДС). Дори заявиха, че той е най-добрият на поста за последните 30 години. Повод за този ажиотаж бе поисканата вчера от Националната асоциация на зърнопроизводителите оставка на Тахов.

Европейски обезщетения

ДНес стана ясно също така, че Европейската комисия е приела предложението за предоставяне на близо 50 млн. евро от селскостопанския резерв за подпомагане на производителите на плодове, ядки и зеленчуци в България, Латвия, Литва, Унгария, Полша и Румъния, които наскоро претърпяха значителни щети от късни слани, радушки и проливни дъждове.

Специално за България ще бъдат отделени 7,4 млн. евро, като държавата може да допълни тази подкрепа с до 200% национални средства.