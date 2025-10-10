Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Земеделци протестираха срещу ваксинирането на добитъка

ЕК отпуска 7.4 млн. евро помощ на България заради пораженията от слани, градушки и поройни дъждове

10 Окт. 2025Обновена
Пространството пред сградата на ЕП бе изълнено с протестиращи
БГНЕС
Пространството пред сградата на ЕП бе изълнено с протестиращи

Шест земеделски организации организираха протест в защита на българското производство пред сградата на Европейския парламент в София, използвайки като повод посещението у нас на еврокомисаря по земеделие Кристоф Хансен.

Под наслов "Защита и подкрепа на българските производители" те настояват да се премахне ваксинирането на дребните преживни животни, защото така продукцията им няма да може да се продаде на пазара. Освен това искат Хансен да съдейства "за премахване на дискриминационните механизми при разпределянето на подпомагането на земеделските производители". 

Другите им основни искания са:

  • Преустановяване на всякакви държавни мерки, които биха ограничили свободната търговия и износ на мляко, месо и преработени продукти от дребни преживни животни;
  • Премахване на модуларната ставка и възстановяване на доказване на реализация при обвързаната подкрепа, с цел "изсветляване" на сектора;
  • Прекатегоризация на животновъдните стопанства, за да се приведат в съответствие с европейските и национални изисквания по биосигурност, хуманно отглеждане, безопасност и качество;
  • Прилагане на Общата селскостопанска политика (ОСП) по начин, който стимулира, а не санкционира фермерите.

Протестиращите заплашиха, че ако няма незабавни стъпки по изпълнение на исканията им, ще ескалират гражданските си действия.

Те се срещнаха с еврокомисар Хансен и там го занимаха с вътрешни проблеми, като изразиха подкрепата си за земеделския министър Георги Тахов (ГЕРБ-СДС). Дори заявиха, че той е най-добрият на поста за последните 30 години. Повод за този ажиотаж бе поисканата вчера от Националната асоциация на зърнопроизводителите оставка на Тахов.

 

Европейски обезщетения

ДНес стана ясно също така, че Европейската комисия е приела предложението за предоставяне на близо 50 млн. евро от селскостопанския резерв за подпомагане на производителите на плодове, ядки и зеленчуци в България, Латвия, Литва, Унгария, Полша и Румъния, които наскоро претърпяха значителни щети от късни слани, радушки и проливни дъждове.

Специално за България ще бъдат отделени 7,4 млн. евро, като държавата може да допълни тази подкрепа с до 200% национални средства.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

протест на земеделците, Георги Тахов

Още новини по темата

Зърнопроизводители искат оставката на министър Тахов за системни провали
09 Окт. 2025

14 агросъюза: Законът "Тахов" връща социализма!
05 Юли 2025

Законът "Тахов" ще смачка не цените, а бизнеса
26 Юни 2025

България е сред най-големите износители на билки в света

22 Май 2025

Министър Тахов претворява идеите на Пеевски в "Магазин за хората"
15 Май 2025

Дори запалената слама не спаси овошките в студа
09 Апр. 2025

Производителите на храни скочиха срещу тавана на надценките

31 Март 2025

Служебният кабинет връща кадри на ГЕРБ в земеделието
16 Юни 2024

Жътвата започна при очаквани по-ниски добиви
11 Юни 2024

ЕК не разрешава да освободим от данък земеделските субсидии
25 Май 2024

"Бунтът на тракторите" ще продължи до постигане на сделка
08 Февр. 2024

Рокадите не подминаха и фонд "Земеделие"
19 Авг. 2022

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главният прокурор вече е като котката на Шрьодингер
ДИЯН БОЖИДАРОВ: В Пазарджик предстоят избори без ново начало, защото новото е старо
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Гледаме парламента и се чудим за какво ни е
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар