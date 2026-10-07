За мотори и кемпери ще има сезонна "Гражданска отговорност"

За мотоциклети, кемпери и някои други превозни средства ще бъде въведена възможност за сключване на задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ за по-кратко време. Комисията по икономическа политика в Народното събрание одобри тази законова промяна. В момента всички автомобилисти трябва да имат едногодишна полица за МПС-то си.

Гласуваните на второ четене текстове в Кодека за застраховането предвиждат "сезонни" варианти на "Гражданска отговорност", които да важат за по-малко от година, но срокът трябва да е поне един месец. Съкратените полици са за превозни средства, които не се ползват целогодишно - вкл. такива с временна или транзитна регистрация – за срока на валидност на регистрацията, бавнодвижещи се, самоходни машини.

Промяната идва сред протести на мотористи преди месеци срещу поскъпналите задължителни застраховки и отказа на застрахователите да предлагат "Гражданска отговорност" за срок, по-малък от 12 месеца.

Веднага щом поправките в закона бъдат обнародвани в Държавен вестник, компаниите трябва да са готови да предлагат този вид застраховка за срокове под година, обясни пред депутатите Пламен Данаилов, зам.-председател на КФН.

Предстои окончателното гласуване в пленарната зала на НС.