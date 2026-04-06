Яйцата поскъпнаха с поне 20% за Великден

Намаляване на поголовието в птицевъдните ферми вследствие на различни заболявания и поскъпване на зърното и фуражите са причината за повишението на цените на яйцата тази година. Към това трябва да се прибави и новите технологии за отглеждане на кокошките, които наложи Европейската комисия и които изискват повече разходи.

Това обясни Ивайло Гълъбов, председател на Съюза на птицевъдите в България. Той посочи, че за последната година цените на едро на българските яйца са се повишили с 19%, което било и обща европейска тенденция.

"Неблагополучия имахме в цяла Европа заради заболявания - в България основно заради високо патогенна инфлуенца по птиците, в Полша и в Германия - заради инфлуенца по птиците и нюкасълска болест. Очевидно мерките за борба с тези заболявания в ЕС и у нас не са ефективни и вследствие на това поголовието се намали", каза Гълъбов. Затова ЕС е позволила внос на яйца от трети страни - Украйна и Северна Македония, а през последните месеци и Турция.

По думите му в България през миналата година имаме избити заради птичи грип 500 хиляди кокошки, което е 10% от поголовието. Фермерите обаче още не са получили обезщетенията си и не могат да се възстановят от загубите, като това е още една причина за повишение на производствените цени.

Въпреки намаленото поголовие има достатъчно български яйца на пазара, за да задоволят търсенето, казват от браншовата организация.

Цените на едро на българските производители уж не са се вдигнали сериозно, но в търговската мрежа цените на дребно са доста по-високи от миналогодишните по Великден. Те варират от 0,30 - 0.40 евро за брой.

Миналата година преди Великден се внесоха значителни количества украински яйца без маркировка, които бяха премаркирани като български в България, каза Гълъбов. След затегнатия контрол тази практика на премаркиране била преустановена, а впоследствие това довело до отлив на внос на евтини украински яйца.

"Когато сравняваме цените на яйцата, трябва да гледаме и технологиите, при които са произведени. Европа наложи по-скъп начин на отглеждане, например яйца с код 2 (подово отглеждани кокошки), са по-скъпи", посочи Гълъбов. По думите му в Европа дори и големите преработватели в хранителната индустрия вече не се снабдяват с яйца от клетъчно отглеждани кокошки.

Птицевъдите казват, че сега цената на яйцата ще продължи да се покачва и заради поскъпването на горивата и енергията, което увеличава себестойността на фуражите и зърното.

"Не само този Великден, но и следващият ще е по-скъп", каза Гълъбов.