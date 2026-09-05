Сърбия и Северна Македония се присъединиха към Вертикалния газов коридор

В Солун, в рамките на Десетия енергиен форум за Югоизточна Европа, бе подписан нов Меморандум за разбирателство от операторите на преносни системи, участващи в международния проект за пренос на природен газ от юг на север през Гърция, България, Румъния, Унгария, Словакия, Молдова и Украйна. Към тях се присъединиха и NOMAGAS от Северна Македония и Transportgas Serbia от Сърбия.

Вертикалният газов коридор се разширява в Западните Балкани с участието на Северна Македония и Сърбия. В петък в Солун, в рамките на Десетия енергиен форум за Югоизточна Европа, бе подписан нов Меморандум за разбирателство от операторите на преносни системи, участващи в международния проект за пренос на природен газ от юг на север през Гърция, България, Румъния, Унгария, Словакия, Молдова и Украйна. Към тях се присъединиха и NOMAGAS от Северна Македония и Transportgas Serbia от Сърбия.

Разширяването повишава сигурността на доставките на природен газ, диверсификацията на източниците и маршрутите за доставки и подобрява регионалната взаимосвързаност.

Газовите оператори ще координират допълнително развитието и експлоатацията на своите взаимосвързани преносни системи. Фокусът ще е върху оптимизиране на използването на съществуващата инфраструктура, установяване на нуждите от допълнителна, подобряване на възможностите за двупосочен пренос на газ и разширяване на трансграничния капацитет. Сътрудничеството ще продължи и на регулаторно, техническо и търговско ниво, с цел Вертикалният коридор да стане по-гъвкав, конкурентен и привлекателен за пазара проект.

„България играе важна роля за енергийната сигурност на Западните Балкани. Развитието на Вертикалния газов коридор и включването на Сърбия и Северна Македония в проекта е логична стъпка за укрепване на регионалната интеграция и сигурността на енергийните доставки“, отбеляза българският енергиен министър Ива Петрова.

"България играе централна роля в този процес. Осигурявайки необходимата инфраструктура в региона, ние гарантираме наличието на гъвкави и устойчиви маршрути за доставки на газ и укрепваме европейската енергийна система", подчерта Кирил Равначки, изпълнителен директор на "Булгартрансгаз" по време на подписването.

Новият Меморандум за разбирателство затвърждава ангажираността на участниците за по-нататъшното развитие на Вертикалния коридор като стратегически компонент на енергийната сигурност и взаимосвързаност на региона.