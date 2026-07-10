До месец ще е готов планът за последната отсечка от околовръстното на София

До един месец ще бъде одобрен подробният устройствен план за изграждане на последната отсечка от околовръстния път на София. Това обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, предаде БГНЕС.

Въпросният участък е от бул. "Братя Бъкстон" в едноименния квартал до връзката с АМ "Струма" край ж. к. "Люлин".

"Надявам се, че до около три месеца ще имаме постановление на МС с цел започване на реалното отчуждаване на процеса. В момента със Столична община правим споразумение, което най-вероятно ще финализираме другия петък, в което да е ясно каква част ще отчужди държавата, каква част ще отчужди общината, тъй като самият подробен устройствен план се навлиза доста в градската територия. Към този момент може да кажем, че 90% от всичките въпроси са решени."

Точна дата за старта на строителството обаче все още няма. От МРРБ очакват първо да завърши отчуждаването, да бъде одобрен подробният устройствен план. Отсечката ще "има в себе си много технология - един тунел, мостови съоръжения", поясни регионалният министър.

За Столична община изграждането на софийския околовръстен път винаги е било стратегически приоритет.

"Това е и причината да инициираме поредното споразумение между Столична община, Агенция "Пътна инфраструктура" и държавната компания през октомври миналата година, с което поехме ясни ангажименти като три партньорски институции да се движим в унисон към реализирането на така важните обекти", коментира зам.-кметът по обществено строителство на София Никола Лютов.