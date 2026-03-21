Енергийната война излиза извън контрол

От началото на войната в Близкия изток са повредени най-малко 39 енергийни обекта в 9 държави. Става въпрос за петролни рафинерии, газови находища и ключова инфраструктура, съобщава The New York Times.

Дори страните да успеят да постигнат мирно споразумение, последиците няма да изчезнат веднага. Прекъсванията в доставките може да продължат с години. Ударите по стратегически обекти и проблемите в Ормузкия пролив вече нарушиха глобалните потоци на петрол и газ.

Катар съобщава за сериозни загуби – унищожени са около 17% от експортните мощности за газ. Това означава 13 милиона тона втечнен природен газ (ВПГ) по-малко на година. Под прицел попадна и производството на хелий — критичен ресурс за производството на полупроводници и високотехнологична електроника.

Енергийната криза може да се отрази на десетки други производства - хелият, например, е незаменим при охлаждането в производството на микрочипове. Дефицитът му може да предизвика нова вълна от поскъпване на смартфони, компютри и автомобили в глобален мащаб.

Ръководителят на Qatar Gas сподели, че компанията е загубила около 20 милиарда долара само от един обект. Парадоксалното е, че той беше завършен едва преди две години с инвестиция от 26 милиарда долара.

Пренасочването на танкерите далеч от конфликтните зони удължава маршрутите с хиляди километри, което увеличава въглеродните емисии и транспортните разходи, инфлацията и забавя доставките. Мащабните щети разколебават застрахователите и инвеститорите, което прави бъдещите енергийни проекти в региона изключително скъпи и рискови.