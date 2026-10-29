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Държавните "Български пощи" пак опряха до спасителен заем

Кабинетът отпусна 14 млн. евро на предприятието, за да може да плаща заплати, охрана и превоз на пратки

29 Окт. 2026
Снимка: Архив

Правителството реши да бъде отпуснат заем на "Български пощи" - 14 млн. евро.

Държавното предприятие за пореден път се оказа в невъзможност покрива текущите си разходи. Заемът ще се използва за плащане на заплати, охрана и превоз на пощенски пратки и печатни издания през ноември и декември, се посочва в съобщение на правителствената пресслужба.

Това се случва за пореден път и при положение, че "Български пощи" изпълнява тригодишен план за преструктуриране и оздравяване, включващ солидно финансиране от държавата. През юли 2024 г. Еврокомисията одобри този план и това позволи отпуснатият по-рано заем от бюджета - 50 млн. лева, да не се връща, а със сумата да бъде увеличен капиталът на дружеството. Идеята бе "Български пощи" да бъде извадено от статута "предприятие в затруднение".

През ноември 2025 г. кабинетът одобри отпускане на близо 22.5 млн. евро - 12.8 млн. евро бяха предназначени за първоначалното зареждане на пощенските станции с евро, а останалите 9.7 млн. евро – за временно подпомагане на ликвидността на дружеството. 

През януари 2026 г. правителството отпусна допълнителен оборотен кредит от 25 млн. евро заради засиления интерес към обмяната на валута в пощенските клонове. Тези средства трябваше да бъдат възстановени до 30 септември тази година. 

Ето че сега отново се налага спасителна помощ от държавата. Одобреният сега заем трябва да бъде погасен до 30 септември 2027 г. Отпуснат е при пазарна лихва. 

От правителството изтъкват, че средствата се отпускат, тъй като пощите са имали извънредни разходи покрай въвеждането на еврото. Пощенски служби в страната бяха включени в обмена на парите там, където няма банкови офис, като им беше вменено задължението да го правят безплатно.

 

Всъщност основната причина за хроничните финансови затруднения на държавното предприятие е поддържането на нерентабилни клонове в по-малки и отдалечени места с малко население и при съвсем скромни обороти. Нито едно правителство досега не посмя да предприеме промени в клоновата мрежа, тоест закриване на офиси - по социални съображения. Заради задължението да поддържа губещи клонове, "Български пощи" ЕАД всяка година получава компенсация от бюджета. Тя обаче редовно закъснява и не покрива "дупките" в сметките на предприятието.  

В същото време частни компании конкурират все по-сериозно държавният мастодонт. 

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