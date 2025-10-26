Медия без
66% от кантарите на толсистемата не работят

Днес, 08:50
20% от камерите на тол системата по данни към 20 октомври не работят.
Преобладаващата част от кантарите към толсистемата, които контролират спазването на правилата за тежест на камионите при движение по пътищата, не работят. Едва една трета от тях функционират в работен режим, останалите са в процес на техническо обслужване и софтуерно обновяване. Не е малък делът и на неработещите камери към тол-системата. 

Това става ясно от предоставен отговор от МРРБ по въпрос на депутата от ПП-ДБ Божидар Божанов. Божанов поиска актуални данни за работещите камери и кантари, като предоставената от МРРБ информация според него е незадоволителна. 

В момента толсистемата разполага с 295 стационарни контролни точки по републиканската пътна мрежа за осигуряване на непрекъснат контрол по изчисляването и събирането на дължимите такси и санкциониране на нарушителите, изтъкват от МРРБ. От тях в момента функционират 80%, останалите са в планови технически дейности. 

При кантарите статистиката е по-неблагоприятна - от 200 сензора за динамично измерване на теглото функционират едва ⅓. Останалите ⅔ от устройствата са в различен етап на обслужване, реконфигурация или въвеждане след обновяване. 

От МРРБ уточняват, че данните се актуализират ежедневно и приоритетно се възстановяват сензори по основните пътни коридори и входно-изходните точки на страната. От министерството допълват, че системата се поддържа постоянно на базата на дистанционен мониторинг и диагностика и незабавна реакция на мобилни екипи при възникването на проблеми. 

“Нормално е да има някакъв процент неработещи компоненти. Но не е нормално две трети от кантарите да не работят. Защото тяхната роля е да следят претоварени камиони - камиони, които рушат пътната мрежа и които могат да убиват”, коментира Божанов.

 

