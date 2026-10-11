Звездите от сериала „Вяра, надежда, любов“ се събират в Théatro

Театрална компания Artitude представя премиерно „Илюзии“ – една от най-интимните пиеси на Иван Вирипаев, способна да подтикне човек към преосмисляне на целия му земен път.

Сценичната реализация на творбата ще има своята премиера на 16 октомври от 19.30 ч. в „Théatro отсам канала“ и ще събере отново заедно актьорите Ванеса Пеянкова, Жаклин Даскалова и Антъни Пенев, познати на публиката и от тв сериала „Вяра, надежда, любов“, които този път, заедно с колегата им Боян Петров, ще участват в съвсем различна театрална история. „Илюзии“ е най-новият спектакъл на продуцента Александра Димитрова.

Режисьорът Нено Койнарски създава мрачно-комедиен разказ за любовта и съжителството в любов, за да ни запита колко добре познаваме човека, с когото сме прекарали половината си живот. И колко от спомените ни са действително случили се така, както ги помним. За работата по спектакъла Боян Петров споделя: „В началото си казахме, че нищо не разбираме от любовта. Много въпроси си зададохме, но на всички си отговорихме“. „На „Илюзии“ бих поканила уверени хора или такива, които искат да бъдат уверени, защото представлението разглежда теми, с които всеки човек се сблъсква в живота си“, казва Жаклин Даскалова.

В центъра на историята са две семейни двойки и техните повече от петдесет години общ живот. Има любов, обещания, признания, спомени и тайни, а когато четирима души започнат да разказват един и същ живот, се оказва, че истината невинаги има само една версия. В тази пиеса на Вирипаев границата между любовта и самозаблудата е почти невидима. Това, което изглежда като предателство, може да се окаже вярност. Един и същ човек може да бъде съвсем различен в зависимост от това кой разказва историята му. А паметта, която приемаме за най-надеждния архив на живота си, понякога се оказва неговият най-изобретателен сценарист. Та нима има по добър режисьор от съдбата?!...

Нено Койнарски е роден през 1990 г. и е завършил НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ със специалностите „Актьорство за драматичен театър“ в клас на проф. Пламен Марков и „Режисура в сценичните изкуства” при доц. д-р Антон Угринов. Бил е в трупите на ДТ „Стоян Бъчваров“ – Варна, ДТ „Никола Вапцаров“ – Благоевград, а понастоящем е част от екипа на Драматично-куклен театър „Васил Друмев“ – Шумен. С Artitude участва и в постановката „Канкун“ от Жорди Галсеран с режисьор Антон Угринов. През 2025 г. е номиниран за награда „Аскеер“ за поддържаща мъжка роля за превъплъщението си в „Платонoff“ по Чехов – спектакъл на проф. Маргарита Младенова и проф. Иван Добчев в Театрална работилница „Сфумато“. Същата година и на същото място е и режисьорският му дебют – с „Друг човек“ на Пьотр Гладилин.

Преводът на пиесата „Илюзии“ е дело на Нева Мичева. Сценограф на спектакъла е Ясмин Мандели.

Този проникновен театрален текст не е непознат за българската публика. Преди пет години режисьорът Младен Алексиев го постави в театър „Азарян“ на НДК с актьорите Неда Спасова, Елена Димитрова, Велислав Павлов и Васил Читанов и с много видео материал, в който участваха още няколко актьори. Това лято пък Галин Стоев с новата си френска театрална компания представи своя версия в РЦСИ „Топлоцентрала“ в рамките на платформата „Световен театър в София“.