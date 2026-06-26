Тийнейджъри играят театър в памет на режисьора Димитър Еленов

Любознателни деца и тийнейджъри ще надникнат в преддверието на актьорската професия с уъркшопа в памет на Димитър Еленов.

Млади актьори и инфлуенсъри ще открият петото издание на арт фестивала Workshop ЕЛЕНОВ’26 заедно с възпитаници и приятели на големия наш режисьор и актьор Димитър Еленов, в чиято памет се провежда събитието на сцената на кино „Кабана“ в градината на НДК. Тази събота и неделя деца и тийнейджъри ще могат да се включат напълно безплатно в творчески работилници и ателиета по импровизация, театър, драматургия, актьорско майсторство и движение под менторството на млади артисти и утвърдени имена от българската сцена.

Вече пета поредна година фестивалът Workshop ЕЛЕНОВ събира поколения творци – артисти, преподаватели и млади хора, които вярват, че изкуството може да променя съдби. В рамките на фестивалните дни с вход свободен участниците ще имат възможност не само да се докоснат до сценичното изкуство, но и да открият своя глас, своята смелост и своя ментор.

Безплатните обучения тази година ще бъдат водени както от изявени ученици на Димитър Еленов – Антъни Пенев от Сатиричния театър, актрисата от Народния театър и инфлуенсър Гергана Змийчарова, така и от утвърдените ментори – Георгий Иваниадзе, Мегсън, Алекс Качимуму, които въпреки младата си възраст вече са много популярни.

Петото издание на Workshop ЕЛЕНОВ’26 е посветено на темата „Да останем хора off line", провокирана от света, в който тийнейджърите днес израстват между дигитална самота и тревожност и непрекъснатия натиск да бъдат „перфектни“. Фестивалът поставя фокус върху нуждата младите хора да бъдат чути, да изграждат емпатия и истинска връзка помежду си в свят на екрани, отчуждение и бързо изчезващо внимание. Чрез театър, движение, импровизация и общуване фестивалът ще създаде пространство, в което младите могат да бъдат автентични, чувствителни и смели без страх от осъждане.

Темата тази година насочва вниманието към силата на изкуството да връща човечността – способността да слушаме, да съчувстваме, да присъстваме истински един за друг. Защото вярваме, че именно емпатията и творчеството са най-силният отговор срещу агресията, омразата и обезличаването на младото поколение, споделят организаторите на събитието.

И тази година по време на фестивала ще бъде осигурен жестов превод, за да могат да се включат и деца от уязвими групи или младежи със специфични потребности.

„Възпитанието чрез изкуство от ранна възраст беше житейска мисия на актьора и театрален педагог Димитър Еленов, който повече от 40 години обучава и вдъхновява млади хора. Фестивалът, посветен на неговото дело, продължава тази мисия, като предоставя пространство за свобода, талант, смелост и човешка свързаност“, казват последователите му.

Всеки включил се в уъркшопа ще получи сертификат за участие.

Събитието се реализира с подкрепата на Столична община, а медийни партньори са БНТ и БНР.

Актьорът и режисьор Димитър Еленов е роден на 10 февруари 1947 г. в София, в многодетно семейство – има пет сестри и двама братя. Потомствен католик, заради което семейството му неколкократно е изселвано от столицата, като най-дълго се е задържало през 60-те години в Хасково. Еленов завършва актьорско майсторство във ВИТИЗ през 1972 г., а през 1986 г. – и режисура, в класовете на проф. Гриша Островски. Творческата му биография като млад актьор минава през театрите в Пазарджик, Бургас, Варна. Работи в театър „София“, „Сълза и смях“, Сатиричния, Военния и Народния театър.

Главен художествен ръководител е на Бургаския театър в периода 1994-96 година, в екип с Христо Фотев и Виктор Пасков (съответно драматург и директор на театъра). Създател е и главен художествен ръководител на Първия общински театър извън столицата – „Несебър“. В периода 2003-2008 г. работи като режисьор в Албанския национален театър в Скопие. През 2004 г. режисира и продуцира моноспектакъла на Наум Шопов – „Последната лента на Крап“ на Самюел Бекет, впоследствие менажира национално турне, с което се отбелязва 75-годишния юбилей на големия български актьор.

В актьорската си кариера Еленов има изиграни над 100 главни роли, сред които Стенли Ковалски от „Трамвай желание“ (реж. Красимир Спасов), Хамлет (реж. Недялко Йорданов) и Клавдий от „Хамлет“ (реж. Вили Цанков), Оберон в „Сън в лятна нощ“ (реж. Симеон Димитров), Луций в „Тит Андроник“ (реж. Вили Цанков) и т.н. Легендарно остава изпълнението му на Макмърфи в „Полет над кукувичето гнездо“ през 80-те години на сцената на Бургаския театър – спектакълът получава Голямата наградата на Съюза на артистите в България. Има десетки превъплъщения в телевизионния театър и на големия екран. Като режисьор е поставил над 50 заглавия: „Шест лица търсят автор“ на Луиджи Пирандело, „Приятели“ на Абе Кобо, „Лебедова песен“ на Антон Чехов, „Трамвай Желание“ на Тенеси Уилямс, „Догодина по същото време“ на Бърнард Слейд, „Чудо“, „Сън“, „Човекоядката“, „Светът е малък“, „Таралеж“ на Иван Радоев, „Калигула“ на Албер Камю, „Мишеловката“ на Агата Кристи и др.

Димитър Еленов е създател на поредица студии за деца. Педагогическата му кариера започва през 1977 г., с основаването на студия към Бургаския театър. По покана на Александър Морфов през 2002-20004 г. организира студия, която осъществява мегаспектакъл по пиесата „Кукувицата“ на Елин Рахнев с участието на 40 деца и професионалните актьори: Ванча Дойчева, Христо Гърбов, Николай Урумов, Ваня Щерева. През 2011 г. по инициатива на Ню Бояна филм и под егидата на Столична община създава студия ДЕФИСТО, чиито спектакли са включени в репертоара на Сатиричния театър и Театрална работилница „Сфумато“. Известни артисти, които са били негови ученици в студиите, са Светлана Янчева, Деляна Хаджиянкова, Розита Михайлова, Рени Врангова, Димитър Рачков, Красин Йорданов, Виолета Марковска, Йоанна Темелкова, Златко Гулеков, драматургът Емил Илиев и мнозина още.

Димитър Еленов умира на 73 години на 22 ноември 2020 г., само няколко дни след смъртта на своя брат Ангел Еленов.