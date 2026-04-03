U2 изненадващо издадоха нов великденски албум с шест песни

Anton Corbijn Докато продължават да работят по бъдещия си студиен албум, Боно и компания пуснаха два миниалбума за по-малко от два месеца.

Ирландската рокгрупа U2 пусна изненадващо тази нощ нов миниалбум с 6 композиции, наречен Easter Lily („Великденска лилия“), съобщават Euronews и Variety. По думите на фронтмена Боно Вокс тяхното ново EP е почит към певицата Пати Смит: „Нейният албум Easter ми даде толкова много надежда, когато през 1978-а излезе. Още не бях навършил 18“, споделя Боно.

Шестте неиздавани досега песни на групата са свързани именно от нишката на надеждата, от желанието да се внедрят нови перспективи в един свят, твърде фокусиран върху настоящето – още един акт на радост и съпротива от страна на дъблинската група, коментират музикални критици, според част от които Easter Lily е най-добрата продукция на U2 от десетилетия насам.

Докато сесиите за запис на новия им студиен албум продължават, Easter Lily пристига като втора самостоятелна колекция след Days of Ash, издаден преди месец. Взети заедно, двата миниалбума са музика за тези, които се борят с греха, които се борят със злото, докато очакват откровение, спасение, нови хоризонти.

Докато Days of Ash е насочен навън – към напрежението и разпада в обществения живот, новият миниалбум Easter Lily е колекция от по-лични, интимни песни: приятелството, загубата, надеждата и обновлението са в основата на шестте нови композиции. „С Easter Lily си зададохме много лични въпроси. Могат ли нашите взаимоотношения да издържат в тези трудни времена? Колко усилено се борим за приятелство? Може ли нашата вяра да оцелее при изкривяването на смисъла, което алгоритмите обичат да възнаграждават? Дали цялата религия е боклук и продължава да ни унищожава...? Или могат да се намерят отговори в нейните пукнатини? Има ли церемонии, ритуали, танци, които ни липсват в живота? От пролетните обреди до Възкресение и неговото обещание за прераждане и обновление...“, разсъждава Боно.

В новия проект Song for Hal е тъжна песен за времето на локдауна заради Covid-19, с участието на The Edge като водещ вокал. Написана е за продуцента Хал Уилнър, който щеше да навърши 70 години в понеделник по Великден, но почина преди близо шест години в разгара на пандемията. In a Life е възхвала на приятелството. Scars е песен за окуражаване, която говори за това как се съжитества със собствените душевни рани. Resurrection Song е символичен саундтрак към пътешествие в неизвестното. Easter Parade е празник на новия живот, на прераждането. COEXIST (I Will Bless The Lord At All Times?) е приспивна песен, посветена на децата, които живеят в места, обхванати от войни, със звуков пейзаж, носещ подписа на Брайън Ино.

„Нека продължим да гледаме на живия рокендрол като на акт на съпротива срещу целия този ужас, който виждаме на малките си екрани“, казва в заключение Боно Вокс.