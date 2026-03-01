Сюзън Сарандън получи почетна награда „Гоя“ от Испанската киноакадемия

Холивудската звезда Сюзън Сарандън бе удостоена с почетна награда „Гоя“ на церемония в Барселона за връчването на най-престижните испански филмови награди. Актрисата, чиято кариера започва още през 70-те години на ХХ век, е отличена и за "политическата и социалната си ангажираност", посочват от Испанската киноакадемия. В речта си Сарандън благодари на испанския премиер Педро Санчес и на много творци от Испания, които „говорят с морална яснота“. „Това ми помага да се чувствам по-малко сама, част от по-голяма общност в свят, доминиран от жестокост и насилие“, каза американската актриса, цитирана от Variety.

Филмът „Неделите” (Los Domingos) на режисьорката Алауда Руис де Асуа се оказа големият победител в 40-ото издание на наградите „Гоя”, като спечели пет отличия, сред които и това за най-добър филм. Алауда Руис де Асуа взе статуетката за най-добър режисьор, както и за оригинален сценарий, а тази за най-добра актриса заслужи Патрисия Лопес Арнаис, която участва в продукцията. „Неделите" имаше общо 13 номинации.

Лентата получи голямата награда на кинофестивала в испанския град Сан Себастиан миналата година, където беше и световната й премиера. Филмът на Де Асуа разказва историята на 17-годишно момиче, изправено пред избора какво да учи в университета. Младата жена обаче започва да се чувства призвана от Бог и решава да стане монахиня. Тази стъпка изненадва цялото й семейство, създава разрив и поставя всички на изпитание. „Неделите” е заснет в Билбао, родния град на режисьорката Алауда Руис де Асуа.

Успешна бе вечерта и за „Сират” на режисьора Оливер Лаше, който има номинация за американските академични награди „Оскар“ в категорията за най-добър чуждестранен филм. Той имаше 11 номинации за наградите „Гоя”, както продукцията беше отличена за операторско майсторство, звук, монтаж. Филмът, проследяващ историята на баща, който заедно със сина си издирва изчезналата си дъщеря в мароканската пустиня, беше представен на кинофестивала в Кан миналата година и беше отличен с наградата на журито.

Статуетка „Гоя” за най-добър актьор спечели Хосе Рамон Сороис за ролята си в Maspalomas на режисьора Хосе-Мари Гоенада.