Стефания Колева и Геро отново са съпрузи в нова комедийна драма

Любимците на публиката Стефания Колева и Герасим Георгиев-Геро се готвят за премиерата на нова комедийно-драматична пиеса в театър Artvent на 19 ноември. В тази история за неизказани думи, страхове и непредвидима нежност, наречена "Оставам за малко" и разказана с хумор, човечност и топлота, на звездите ще партнира и млада двойка талантливи актьори – Александър Григоров от трупата на Сатиричния театър, познат като "новия Парцалев", и Катя Иванова – възпитаничка на проф. Атанас Атанасов в НАТФИЗ и вече едно от популярните лица на Драматичен театър "Никола Вапцаров" – Благоевград.

Артистичният екип е воден от два интересни творчески тандема. Пиесата е по текст на сценариста Александър Чобанов, работил по тв сериалите "Майките", "Отдел "Издирване", "Съни бийч", "Дяволското гърло", "Под прикритие" и др., и драматурга Лило Петров – внук на Димитър Димов и автор на пиесите "Добролюб" и "Ботушът". Режисурата на спектакъла е на самия Герасим Георгиев-Геро и Димитър Живков ("Живак"“). Сценографията и костюмите са на Мира Каланова, а музиката – на Павел Терзийски.

Какво става, когато една жена се връща след тригодишно отсъствие? Един мъж се опитва да запази спокойствието и реда, а дъщеря им избира своето "сега"… Между разминаванията и комичните ситуации героите разбират, че прошката е най-смелият жест, а "за малко" понякога е всичко, от което човек има нужда, за да продължи.

"Оставам за малко" е спектакъл за онези моменти в живота, в които миналото и настоящето се срещат, а смехът се оказва най-честният начин да преодолееш бариерите – своите и на другите, за да вървиш напред, отбелязват продуцентите от Artvent, напомняйки, че са все така водени от амбицията да представят смислен, съвременен и емоционално близък до българската публика нов театър.

Стефания Колева и Герасим Георгиев-Геро не за пръв път ще си партнират на сцената. Актрисата преди време сподели за "Сега" забавна история как той й помага в ситуациите, когато сбърка името на героя, което, според собствените й признания, се случва често. В "„Лъжи ме, обичам те" от Алън Ейкбърн, където играят съпруг и съпруга, той се казва Франк, а тя го вика: "Фре-е-е-д!". "И зад кулисите чувам: "Уилма!!!", сякаш сме Семейство Флинтстоун", разказва Стефания. Тя характеризира колегата си като много рефлективен, изключителен импровизатор, който винаги знае как да реагира, за да излезе от положение. Геро дори на шега й е обещал персонажите да носят баджове, за да не забравя имената им…