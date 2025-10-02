"Събота, късен следобед" по дирите на Миряна Башева

Седмият сезон на "Литературни маршрути" ще завърши на 4 октомври със специално събитие, посветено на творчеството и живота на поетесата и журналистка Миряна Башева (1947 - 2020), чиито последни над две десетилетия са свързани неразделно със "Сега". То ще се проведе - разбира се! - в "събота, късен следобед", както в един от популярните текстове за песни, създадени от нея.

Само че понеже като в стиха "малко вали, но приятно" (а даже е и доста студеничко!), събитието няма да протече по предварително определения от фондация "Прочети София" план. Организаторите планираха обиколката по дирите на Миряна да започне от нейния дом на ул. "Цар Освободител" №33 и да завърши в Театрална работилница "Сфумато", където безплатно ще бъде изигран спектакълът по нейни стихове "Мислещите тръстики" с режисьор Маргарита Младенова.

Заради лошото време обаче разговорът за Миряна ще се пренесе изцяло в пространството на театъра, където близки до нея ще разказват за живота и творчеството й. Сред тях ще бъдат нашият несменяем хуморист и откритие на Башева - Иво Балев, Стефан Димитров и Богдана Карадочева, Михаил Неделчев, Георги Борисов... "Макар да не можем да осъществим първоначално планирания маршрут из града, в който щяхме да минем през ключови места, свързани с Миряна Башева, все пак ще ви срещнем с хора, които ще разкажат повече за нейния живот и творчество през лични, професионални и творчески перспективи", обещават организаторите. Началото е 18:00 часа в "Сфумато", а представлението ще започне в 19:00, като достъпът и за двете събития е свободен до запълване на капацитета на залата.

Миряна Башева е родена на 11 февруари 1947 г. Произхожда от преселническо семейство от Македония. Майка ѝ София Башева е милосърдна сестра в "Червен кръст", а баща ѝ Иван Башев работи в Министерство на културата, след което заема поста външен министър в правителствата на Тодор Живков и Станко Тодоров. Башева учи в английска гимназия, следва английска филология в Софийския университет, но не се дипломира. Пише първите си стихове около 24-годишна възраст.

Авторка е на четири стихосбирки, а творбите ѝ са преведени на английски, немски, френски, полски и руски език. Поезията на Миряна Башева е широко известна и защото нейни стихове са се превърнали в незабравими песни като: "Дано", "Тежък характер", "Нека да е лято", "Футуролог", "Васко да Гама от село Рупча", "Ние сме безнадежден случай", "Булевардът" и други.

През 1979 г. създава стиховете към филма "Войната на таралежите", а по покана на Рангел Вълчанов пише сценария за игралния филм "Последни желания". Впоследствие създава сценариите и за няколко документални филма на Вълчанов. Работи като литературен сътрудник в БНТ, като редактор в списание "Отечество", в Студията за игрални филми "Бояна", в списание "Факел", във вестник "24 часа" и най-дълго - във вестник "Сега".

Башева е част от "Литературен кръг 39", основан от Блага Димитрова, Радой Ралин, Едвин Сугарев, Владимир Левчев, Петър Манолов, Иван Теофилов, Ани Илков, Биньо Иванов, Николай Колев - Босия и др., който се е борил да се публикуват творбите на млади автори. Тя е носител на много отличия, сред които и орден "Св. св. Кирил и Методий" - I ст. за заслуги в областта на културата.

Миряна Башева почина на 12 юли 2020 г.