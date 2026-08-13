След 33 г. Блекмор отново свири с Deep Purple

Очевидно в рока няма невъзможни неща. 33 години след окончателния разрив, съпътстван от омраза, превратности и остри изказвания, Ричи Блекмор излезе отново на сцената с колегите си от Deep Purple. Това се случи миналата нощ по време на концерта на групата в Jones Beach Theater в градчето Уонтог, щат Ню Йорк. 81-годишният музикант се присъедини към колегите си само за биса - Smoke on the Water, една от легендарните им песни в началото на 70-те години.

Блекмор не успя да запази изненадата в тайна и в навечерието на концерта обяви участието си по време на Instagram Live със своята съпруга и творческа партньорка Кандис Найт. "Има нещо, което искам да споделя. Всъщност е тайна и не искам никой да знае, но вероятно ще изляза и ще направя бис с Deep Purple", каза китаристът. Блекмор лично се свързал с вокалиста Иън Гилън, който в момента живее в Португалия, и го попитал дали би било възможно да се включи само за една песен на биса.

"Не искам да се натрапвам. Казах му: "Без напрежение – просто за старите времена", разказа Ричи. По думите му Гилън харесал идеята и я представил на останалите членове на групата, които също дали съгласието си.

Дори за тази кратка изява Блекмор се е нуждаел от медицинска помощ. Той е получил кортикостероидна инжекция в областта на кръста, за да може да остане прав по време на изпълнението. За участието си Блекмор китаристът бе подготвил малък, но мощен усилвател и сменил струните на своя Stratocaster за първи път от четвърт век. Миналата година музикантът беше принуден да отмени свои концертни участия след тежък пристъп на световъртеж. Това прави предстоящото му завръщане на рок сцената още по-специално. "Не съм свирил рок от 25 години. Ще бъде хубаво отново да видя старите момчета", сподели още Блекмор преди участието си.

На концерта присъстваха около 15 000 души. На сцената Гилън представи колегата си като "великата легенда, безсмъртният Ричи Блекмор".

Двамата са сред съоснователите на Deep Purple през 1968. За пръв път пътищата на останалите "тъмнолилави" и Блекмор се разделят през 1975 г., когато той основава "Рейнбоу". Отново се събират през 80-те, а през 1993 г. е последното им участие заедно.

От оригиналния звезден състав на групата са останали трима: 81-годишният Иън Гилън зад микрофона, 80-годишният Роджър Гловър на баса и Иън Пейс, 78, на барабаните. След над три десетилетия в групата Стив Морз се оттегли по семейни причини и бе заменен от едва 46-годишния Макбрайд на солокитарата. На мястото на починалия през 2012 г. Джон Лорд зад клавишните седи Джон Еъри (той го замести в групата още през 2002-ра).

В този вид групата ще гастролира и в София на 29 септември тази година. Концертът им е в "Арена 8888", а както при многобройните им предишни гостувания, българската публика гарантирано ще ги посрещне с ентусиазъм. Интересът към билетите рязко се е повишил след вчерашната новина за участието на Блекмор, съобщават фенове.

"Дийп Пърпъл" са ненадминатите любимци на рокфеновете у нас още от епохата на Студената война. По идеологически причини те дойдоха за пръв път през 1998 г., четвърт век след зенита си. Също така през 2005, 2007, 2013, 2017, 2019, 2022 и 2024. Членовете на групата Иън Гилън, Ричи Блекмор, Джон Лорд, Дон Еъри, Глен Хюз са гостували и самостоятелно с различните си проекти. Последният концерт на "тъмнолилавите" фестивала "Мидалидаре" преди две години бе слушан от 40 000 души на живо.