Рок легендата Глен Хюз се оттегля заради сърдечни проблеми

Легендарният рок музикант Глен Хюз обяви, че прекратява концертната си дейност заради сърдечна операция. Вокалистът и басист на Deep Purple, Black Sabbath, Black Country Communion и The Dead Daisies направи специално изявление чрез своя официален сайт.

"През изминалата година имах някои здравословни проблеми. Резултатите от многобройните ядрено-магнитни резонанси, компютърни томографии и ехокардиограма показаха на медицинския ми екип, че се нуждая от още една сърдечна операция. Наистина нямам друга възможност или избор, тъй като здравето ми е основен приоритет. Благодарен съм, че бях избран да изживея живот, белязан от дара на музиката… Благодаря ви, че вървяхте редом с мен. Ваш приятел, Глен", написа рок музикантът, който на 21 август навършва 75 години. Той е член на Залата на славата на рокендрола от 2016 г.

През януари Глен Хюз отмени планираното за пролетта шестседмично турне в САЩ и тогава посочи като причина "лек здравословен проблем, който изисква вниманието ми през следващите месеци", отбелязва сайтът Louder Sound.

Последният концерт на Глен Хюз се състоя на 30 май 2026 г. в историческия театър "Аркада" в град Сейнт Чарлз, щата Илинойс. Той се събра за еднократна изява с бившата си група The Dead Daisies под временното име The Purple Daisies. Музикантите изпълниха специална програма, разделена точно 50/50 - десет от най-популярните песни на The Dead Daisies и почти толкова класики от златната ера на Deep Purplе. Последното гостуване на Хюз в България беше през февруари 2025 г. за концерта "Гласовете на рока със симфоничен оркестър", който се състоя в зала 1 на НДК.

Роденият през 1951 г. Глен Хюз добива световна слава, когато през 1974-а става част от т.нар. трети състав на легендите "Дийп Пърпъл". Той е басист и втори вокалист. По това време към групата се присъединява и неговият връстник Дейвид Ковърдейл, който също обяви официалното си пенсиониране от рока миналата година след пет славни десетилетия с Deep Purple и White Snake.

Хюз има активна роля в три студийни албума на "тъмнолилавите" - Burn, Stormbringer и Come Taste the Band, а след разпадането на групата за кратко е част от "Блек Сабат" и тавата им Seventh Star. В кариерата си има над 20 солови албума и шест с първата си група Trapeze. Участва и в над 100 дългосвирещи записа на други именити музиканти, сред които Джон Лорд, Роджър Гловър, "Уайтснейк", "Мотли Крю", Кен Хенсли, "Ейжа", KLF, Кийт Емерсън, Джо Бонамаса и мн. други.