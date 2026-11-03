Шефът на Сатирата Калин Сърменов провокира с живописна изложба

Директорът на Сатиричния театър „Алеко Константинов“ Калин Сърменов открива изложба „провокативна“ живопис, наречена „Хем така, хем така!“, съобщи БТА, позовавайки се на информация от домакините на събитието музей-галерия „Анел“, където тази вечер ще е вернисажът.

„Изкуството има способността да превръща човешките преживявания в образи, които говорят със собствен език. В живописта на Калин Сърменов линията, цветът и формата изграждат свят, в който въображението среща действителността, а всяка композиция носи своя емоционална и смислова дълбочина“, споделя кураторът на експозицията Моника Тошева.

По думите ѝ в изложбата „Хем така, хем така!“ се откроява особен усет към характера и неговите многобройни проявления: „Дългогодишната връзка на автора с театъра намира естествен израз в живописните му търсения. Фигурите притежават сценично присъствие, жестовете разкриват настроения, а отношенията между образите създават своя вътрешна драматургия. Тук театърът и живописта се срещат не като две отделни изкуства, а като сродни начини за осмисляне на човешката природа. Зад свободата на художествения изказ се усеща фина чувствителност към състоянията на човешката душа“.

„Тишина“, „Самота“, „Равновесие“, „Влюбените“ са част от заглавията на картините, които сами по себе си очертават поетичния свят на автора – актьора и режисьор Калин Сърменов, който е и възпитаник на Националното училище за изящни изкуства „Илия Петров“ (Художествената гимназия). В него светлината и сянката, близостта и дистанцията, движението и покоят се преплитат, за да разкрият различните измерения на човешкото съществуване, допълват от галерията.

„Хем така, хем така!“ е и своеобразен размисъл за многоликата природа на живота, за свободата да виждаме света от различни гледни точки и да откриваме смисъл в неговите противоречия, без да се налагат еднозначни послания. Изложбата оставя пространство за личното усещане и въображението на зрителя.