Първи комедиен кинофестивал идва на 1 април

Първият комедиен кинофестивал у нас - "Е, и?" - започва в Деня на шегата, 1 април. Организаторите обещават експлозия от настроение и остроумие в компанията на най-свежите нови хитове и любими комедийни класики, устояли на времето, които ще продължат до 9 април в столичния Дом на киното.

Фестивалът обещава да запълни празнината от липсата на киносъбитие, изпълнено с хумор и позитивна нагласа към живота. Той ще представи над 15 комедийни продукции. Зрителите ще могат да се насладят на класики като "Ани Хол" (1977) на режисьора Уди Алън, носител на 4 награди "Оскар", включително за най-добър филм и най-добра актриса (Даян Кийтън) и "Някои го предпочитат горещо" (1959) на режисьора Били Уайлдър, по повод 100 години от рождението на Мерилин Монро. С интерес се очакват и прожекциите на "Укротяване на опърничавия" с Адриано Челентано и Орнела Мути, "Плътско познание" с Джак Никълсън, "Голямата разходка" с Луи дьо Фюнес и Бурвил, както и на две италиански класики с Марчело Мастрояни - "Брак по италиански" и "Развод по италиански".

Ще бъде показана също британската хорър комедия на Едгар Райт "Шон от мъртвите" (Shaun of the Dead, 2004), представена от It's Alive. Сред новите комедийни заглавия в програмата са немският "Две към едно" с участието на актрисата Сандра Хюлер и италианският "Объркването" с Тони Сервило, нестандартният "Дракула" на румънския режисьор Раду Жуде, както и "Последният викинг" с неустоимия Мадс Микелсен.

В рамките на фестивала ще има и съпътстващи събития: изложба на селекция от български карикатури, както и хумористичен спектакъл с диалекти в рими от две поетеси – Павлина Йосева и Рада Цонева.

Специално събитие е предвидено на откриването на 1 април, в което ще се включи Сашка Братанова. Актрисата, позната от незабравими български филми като "Петимата от Моби Дик", "Момчето си отива" и "Сиромашко лято", ще представи една от най-обичаните родни комедии - "Два диоптъра далекогледство" по повод 50 години от премиерата.

Другите български заглавия в програмата са "Кит" с участието на незабравимите Георги Калоянчев, Григор Вачков, Георги Парцалев и Стоянка Мутафова (7 април) и "Невероятна история" по сценарий на Радой Ралин, където режисьорът Рангел Вълчанов прави една от малкото си актьорски изяви редом с Георги Черкелов, Калоянчев и Парцалев (4 април).