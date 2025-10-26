Медия без
Портрет на музата на Пикасо, непоказван 80 г., се продаде за 32 млн. евро

Досега е виждана само черно-бяла снимка на картината

Днес, 16:26
"Бюст на жена с шапка с цветя (Дора Маар)" 
ЕПА/БГНЕС
"Бюст на жена с шапка с цветя (Дора Маар)" 

Картина на Пикасо, на която е изобразена дългогодишната му муза и партньорка Дора Маар, непоказвана над 80 години, бе продадена на търг за 32 милиона евро (около 37 милиона долара), включително таксите, съобщава Асошиейтед прес. 

Картината "Бюст на жена с шапка с цветя (Дора Маар)" е нарисувана през юли 1943 г. Маар, самата тя художник и фотограф, е партньорка и муза на Пикасо в продължение на седем години, а връзката им приключва болезнено. Творбата е закупена през 1944 г. от самото ателие на Пикасо и оттогава не е предлагана на пазара, оставайки в частна колекция.

Картината, част от серията "Жена с шапка", бе продадена на търг в аукционната къща Drouot в Париж. Организаторът Кристоф Люсиен определи окончателната продажба на купувач в залата като "огромен успех" и "много емоционален момент". Той каза, че цената – 32 012 397 евро след добавяне на таксите на купувача към цената от 27 милиона евро – не само е била значително над очакванията, но и е най-високата цена, платена на търг през тази година за произведение на изкуството във Франция.

Люсиен нарече картината "малко парченце от историята на любовта" между Пикасо и Маар. Тя е на 29 години, когато среща художника, и бързо се превръща в негова муза и модел за "Герника", както и за други негови творби. По-късно той я напуска заради по-младата Франсоаз Жило, а тя умира на 89 години, след като живее все по-уединено.

"Тяхната връзка е сложна", каза Люсиен, добавяйки, че картината е била краят на този романс. "Виждате, че тя се сдържа да не заплаче, защото разбира, че Пикасо я напуска."

На предварителната изложба тази седмица специалистката по Пикасо Агнес Севестр-Барбе се възхити от това колко ярък е останал портретът. "Имаме картина, която е точно такава, каквато е била, когато е напуснала ателието", каза тя. "Не е лакирана, което означава, че имаме цялата сурова материя, всичко. Това е картина, в която можете да усетите всички цветове, цялата хроматична гама."

Преди това, отбеляза Севестр-Барбе, творбата е била виждана само на черно-бяла фотография. "От тази снимка не можехме да си представим, че картината е толкова цветна, толкова невероятна, наистина."

Въпреки че се продаде над очакванията, произведението е далеч от най-скъпото произведение на Пикасо, продадено на търг. През 2023 г. прочутата картина на художника Femme à la montre ("Жена с часовник") – изобразяваща друга негова муза, Мари-Терез Валтер – беше продадена за 139,4 милиона долара, което я прави втората най-скъпа картина на Пикасо, продадена на търг. Най-скъпата е версия на Les Femmes d’Alger ("Жените от Алжир"), за която през 2015 г. бяха платени 179,4 милиона долара, припомня Асошиейтед прес.

