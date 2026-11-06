Плагиатства ли "Спешни случаи в Питсбърг" от "Спешно отделение"?

Апелативен съд в Калифорния постанови, че има достатъчно сходства между сериалите "Спешно отделение" (ER) и "Спешни случаи в Питсбърг" (The Pitt), за да продължи съдебният иск, заведен от вдовицата и наследниците на писателя Майкъл Крайтън - сценарист на хитовата поредица от 90-те години. Тричленен състав на Втори апелативен окръжен съд на Калифорния единодушно потвърди решението на съда на първа инстанция да отхвърли искането на продуцентската компания Warner Bros. Television за прекратяване на делото, съобщава АП. В съдебното решение се посочва, че двете продукции имат "ясни и многобройни сходства" в тематиката, темпото, едновременното протичане на множество кризисни ситуации и използването на медицински жаргон.

Същевременно магистратите изключиха от списъка на ответниците по делото актьора Ноа Уайли, който участва и в двете продукции, както и продуцентите Джон Уелс и Р. Скот Гемил - също работили по "Спешно отделение". Според тях няма достатъчно доказателства, че тримата са знаели за договорните ограничения, наложени от Крайтън.

"Спешно отделение", излъчван по телевизия Ен Би Си от 1994 до 2009 г., е създаден по сценарий на Майкъл Крайтън. Действието се развива в спешно отделение в Чикаго, а ролята на д-р Рос превръща Джордж Клуни в звезда. В България излъчването започва по Канал 1 през 1996 г., за да завърши по БНТ1 на 1 септември 2011 г.

"Спешни случаи в Питсбърг", излъчван по платформата HBO Max от 2025 г., проследява в реално време един работен ден в спешно отделение в Питсбърг. Първите два сезона спечелиха 12 награди "Еми", включително за най-добър драматичен сериал, а Ноа Уайли беше отличен два пъти за най-добър актьор.

В основата на спора е клауза в договора на Крайтън с Warner Bros. Television от 1994 г. Тя забранява създаването на продължения и нови версии на „Спешно отделение“ без неговото съгласие. След смъртта му през 2008 г. семейството защитава тези права. Вдовицата на Крайтън - Шери Крайтън, твърди, че "Спешни случаи в Питсбърг" представлява преработена версия на проект за възраждане на "Спешно отделение", който тя по-рано е отхвърлила. Според исковата молба, след като не успяла да постигне споразумение с г-жа Крайтън, продуцентската компания разработила нов сериал със сходна концепция, без да получи необходимото разрешение.

Самият Уайли открито разказва как се е появил проектът. В подкаста на Ейми Полър той обяснява, че след провала на планираното завръщане на "Спешно отделение" вече събраният екип е успял да разработи The Pitt по-бързо.

Решението на апелативния съд не се произнася по същество дали е нарушено авторско или договорно право, а позволява съдебният спор срещу "Уорнър брос телевижън" да продължи, пояснява още Асошиейтед прес.

Студиото отхвърля обвиненията. Според него продукцията е самостоятелна, а приликите са обичайни за медицинските драми. След успеха на "Спешно отделение" жанрът се утвърди сред телевизионните хитове с продукции като "Д-р Хаус", "Анатомията на Грей“, а в България - "Откраднат живот".