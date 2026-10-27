Д-р Роби, или Ноа Уайли, е най-секси мъжът на 2026 г.

Американският актьор Ноа Уайли е новият "Най-секси мъж на годината" на списание People. Звездата от докторските сериали "Спешно отделение" и "Спешни случаи в Питсбърг" наследява титлата от британския актьор Джонатан Бейли, който я получи миналата година.

"Помислих, че е шега. И през ум не ми е минавало, че тази чест ще бъде отредена на мен", коментира Уайли пред People.

Изборът беше обявен в подкаста на комедийната актриса Ейми Полър Good Hang. Там 55-годишният актьор се пошегува, че не се чувства достоен за предшествениците си. "Шон Конъри и Дензъл Уошингтън, секси мъжете от миналото, биха ме гледали отвисоко! Трябваше да тренирам повече за това. Няма наръчник, няма правила", каза той.

55-годишният Уайли получава титлата почти 30 години след колегата си от "Спешно отделение" Джордж Клуни. Според актьора Клуни ще приеме новината с усмивка и "ще се почувства като горд баща".

Ноа Уайли е играл второстепенни роли във филми като "Доблестни мъже", "Дони Дарко" и "Белият олеандър", но гради кариерата си основно на малкия екран. Той стана известен през 90-те години с ролята на д-р Джон Картър в "Спешно отделение", за която получи пет номинации за "Еми". Шестнайсет години след края на сериала той се завърна на малкия екран като д-р Майкъл "Роби" Робинавич в болничната драма на HBO "Спешни случаи в Питсбърг" (The Pitt). Превъплъщението в д-р Роби му донесе награди "Златен глобус" и "Еми" за най-добър актьор в драматичен сериал. Третият сезон на сериала се очаква през януари 2027 г.

Списание People избира "Най-секси мъж на годината" ежегодно от 1985-а. Първият носител на титлата беше Мел Гибсън, а сред следващите са Том Круз, Харисън Форд, Ричард Гиър, Патрик Суейзи, Брад Пит, Пиърс Броснан, Джони Деп, Дейвид Бекъм, Мат Деймън, Бен Афлек, Идрис Елба, Дуейн Джонсън - Скалата, Крис Хемсуърт и Крис Еванс. На 55 години Уайли е един от по-възрастните носители на званието.