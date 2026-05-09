Пийт Дохърти не сподели концерт, а вечер с публиката в София

Скандален и противоречив, Пийт Дохърти е същевременно едно от големите имена в британската инди-рок музика и го доказа при първото си гостуване в България. Не само с музиката, а с цялата атмосфера, която създаде в "София лайв клуб". Атмосфера на непосредственост, импровизации и наподобяваща на one man изпълненията в пъбовете.

Още преди да се качи на сцената, той беше сред публиката. След това се качи за малко, за да представи своята книга с поезия и дори лично продаде набързо бройките (с уговорката, че приема само кеш). След това слезе отново сред феновете, за да слуша съпорт музикантите. И така всеки имаше възможност да се докосне и снима със звездата на легендарната група The Libertines, а и сам той достатъчно влиятелна личност в британската музикална сцена. Дохърти не отказа нито веднъж снимки, а непосредственото му поведение се пренесе и на сцената.

Той съвсем адекватно (въпреки бурното си минало с алкохол и наркотици) вкарваше "България" и "София" в текстовете си, а и няколко други български думи, за които се допита до публиката. Често между песните нямаше никаква пауза и те преливаха една в друга. На моменти пък спираше и задаваше въпрос коя следваща композиция да изсвири. И не, Дохърти не изглеждаше като улегнал чичка, въпреки своите 47 години и близо двойно повече килограми. Пънкарското в него бе живо - в музиката, облеклото и поведението.

Очакванията бяха сетлистът да включва основно парчета от новия му солов албум Felt Better Alive. Но звучаха доста от нещата от другите му групи, с които всъщност стана известен. Публиката - разнородна по националност (българи, англичани, италианци и французи - преброени от самия Пийт), но отдадена и с това допълваща идеално вечерта, стигна до своя пик на емоциите по време на големите хитове на The Libertines - Can't Stand Me Now, Run Run Run и Don't Look Back Into the Sun. Той бе помолен да изпълни и друга тяхна песен - Shiver, при което първоначално отказа, тъй като отдавна не я е изпълнявал, а след това набързо си я припомни и изнесе отново с успех. А оставената за финал Fuck Forever на другата му банда - Babyshambles, предизвика същински фурор.

И всичко това Дохърти изсвири сам на сцената, с две-три включвания на своя тромпетист. Което, предвид темпото и сливанията, зададени от самия него, си бе предизвикателство, но музикантът се справи отлично.

Забележката обаче бе за неподадената информация за програмата за вечерта, което лиши част от публиката от възможността да види българската подгряваща група Mono and the Stereos. А те имат голям потенциал и определено си заслужават.