40-ото издание на Новогодишния музикален фестивал в НДК започва на 1 декември и ще продължи до 1 януари 2027 г., съобщават домакините.

На 1 декември в зала 9 ще се състои концертът "Фолклорни вариации" на Академичния фолклорен хор и оркестър на Националната музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" (НМА) с диригенти Ваня Монева и Димитър Христов. В програмата са включени произведения от Филип Кутев, Николай Кауфман, Стефан Кънев, Стефан Мутафчиев, Георги Андреев, Димитър Христов и други.

Концертът "По Коледа звездите пеят" на Детския радиохор и бигбенда на БНР ще е на 15 декември в зала 2. Специален гост ще бъде Милица Гладнишка, а на сцената заедно с младите таланти ще излязат маестра Венеция Караманова, Михаела Котева и пианистите Сиана Атанасова и Константин Крондев, както и музикантите от бигбенда на БНР с диригент Антони Дончев. В програмата са включени коледни песни от цял свят в класически и джазови интерпретации.

На 19 декември тържествен концерт на хора "Ваня Монева" в зала 3 на НДК ще отбележи 90 години от рождението на българския композитор Красимир Кюркчийски. Под диригентството на Ваня Монева българските гласове станаха част от хитовите продукции "Аватар", "Междузвездни войни", "Вещерът" и други, казват организаторите. Програмата включва произведенията "Калиманку Денку", "Дилмано, Дилберо", "Бре, Петрунко", "Пладнина прейода" и много други. Към музикалния разказ ще се присъедини проф. Рада Славинска – автор на две книги, посветени на Красимир Кюркчийски. Специален гост на събитието ще бъде дъщерята на композитора Вихра Кюркчийска.

На 19 декември е предвиден още един концерт. Националното училище за танцово изкуство ще отбележи 75 години от основаването си в зала 1. Танцьорите ще разкажат истории чрез езика на танца, с който изразяват емоции и общуват с публиката.

На 20 декември в зала 3 ще отвори врати "Съкровищница от песни" с участието на бигбенда и Академичния симфоничен оркестър на НМА с диригент проф. д-р Георги Патриков. Към тях на сцената ще се присъединят Камелия Тодорова, Хилда Казасян, Васил Петров, Михаил Йосифов, Христо Йоцов, Цветан Недялков, Велислав Стоянов и Димитър Льолев, както и младите таланти от НМА.

На 28 декември в зала 1 Националният музикален театър "Стефан Македонски" кани публиката на традиционния "Новогодишен оперетен бал". В празничния концерт-спектакъл солистите, хорът, балетът и оркестърът на театъра ще представят образци от световната оперетна класика.

Кулминацията на 40-ото издание на НМФ ще бъде на 1 януари в зала 1 с превърналия се в традиция празничен новогодишен концерт. Под диригентството на маестро Емил Табаков Фестивалният симфоничен оркестър и австрийските гост-солисти Лидия Байч и Андреас Шагер ще представят музикална програма с произведения от Йохан и Йозеф Щраус, Франц Лехар, Имре Калман, Агустин Лара, Карл Цирер, Франц фон Супе, Перес Прадо, Зекиня де Абреу, както и версии на аржентинско танго.

В програмата на 40-ия "Новогодишен музикален фестивал" са предвидени и три изложби.

На 11 декември УНИЦЕФ ще представи юбилейна фотографска изложба по повод 80-годишнината от създаването си, която разказва историята на организацията и на милионите деца по света, чийто живот е променен благодарение на усилията за защита на техните права. Изложбата ще продължи един месец, информират още домакините.

"Музикални пътеки" представя пътя на композитора Панчо Владигеров чрез 20 реставрирани архивни афиша, част от личната му колекция, които днес се съхраняват в къщата музей "Панчо Владигеров" в София. Те ще могат да се бъдат разгледани от 17 декември до 17 януари 2027 г. А от 20 декември до 20 януари публиката ще може да разгледа и фотографска изложба, посветена на 105-годишнината на НМА.